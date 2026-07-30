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Na društvenim mrežama i u brojnim američkim medijima pojavio se snimak sa kamera koje su nosili policajci prilikom hapšenja bivšeg NFL asa Tonija Roma, a ceo slučaj ponovo je dospeo u centar pažnje.

Romo je prošle nedelje priveden u Milvokiju zbog sumnje da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola (OWI). Na objavljenom snimku vidi se razgovor sa policajcima tokom rutinske kontrole koja se završila njegovim hapšenjem, dok američki mediji navode da je odbio preliminarni alkotest na licu mesta.

Policajka je Roma zaustavila zbog opasnog preticanja i prelaska preko pune površine između traka. Kada ga je upitala odakle dolazi, odgovorio je da se vraća sa golf turnira i da ide kod bake i deke. Na pitanje koliko je popio, kratko je odgovorio: "Nula."

Najviše pažnje privukao je trenutak kada je policajka najavila da će obaviti test trezvenosti. Romo je odmah zatražio da pozove advokata, ali mu to nije dozvoljeno. Umesto toga, naređeno mu je da izađe iz vozila, nakon čega su mu stavljene lisice.

Dok su ga privodili, policajka mu je rekla da ima crvene i staklaste oči, kao i da se iz njegovog vozila oseća miris alkohola. Tokom pretresa pronađene su i manje bočice žestokog pića u rancu, ali je Romo tvrdio da ih nije pio.

U policijskoj stanici odbio je i preliminarni alko-test, uz objašnjenje da su mu advokati ranije savetovali da to nikada ne radi. Zbog odbijanja testa policajci su mu saopštili da će zatražiti sudski nalog za obavezno uzimanje uzorka krvi, na šta je Romo iznenađeno odgovorio: "Da li se šalite?"

Video je u rekordnom roku postao viralan, a na društvenim mrežama usledile su burne reakcije. Jedni smatraju da je nekadašnja zvezda Dalas Kaubojsa ozbiljno narušila svoj ugled, dok drugi ocenjuju da ne bi trebalo da bude "razapet" pre nego što sud donese konačnu odluku.

Uprkos pritisku javnosti, američki mediji prenose da televizijska kuća CBS za sada ne planira da otpusti Roma. Navodno je odmah obavestio poslodavca o incidentu, povukao se sa jednog golf turnira i trebalo bi da se pojavi pred sudom u septembru.

Objavljivanje snimka samo je dodatno raspirilo buru oko jednog od najpoznatijih bivših NFL kvoterbekova, koji je posle igračke karijere postao jedan od najplaćenijih sportskih TV komentatora u Sjedinjenim Američkim Državama.