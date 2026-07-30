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Svetsko prvenstvo za rukometašice do 18 godina u Rumuniji donelo je rezultat koji je izazvao brojne reakcije u rukometnoj javnosti.

Mlada reprezentacija Fidžija, koja je na turnir doputovala sa druge strane planete, nakon puta dugog oko 16.000 kilometara, u prvom kolu Grupe A doživela je pravi debakl protiv Francuske - 55:2 (27:1, 28:1).

Iako su u mlađim kategorijama ubedljive pobede česta pojava, razlika od čak 53 gola ponovo je otvorila pitanje da li ekipe toliko različitog kvaliteta treba da igraju na istom svetskom prvenstvu.

Debitant na šampionatu, ostrvska država sa oko milion stanovnika, nije mogao da parira jednoj od najjačih evropskih selekcija. Francuska je ovom pobedom ispisala istoriju i postavila novi rekord prvenstva po gol-razlici (+53), nadmašivši dosadašnji rekord od +49 koji su držale Slovačka i Južna Koreja.

Francuskinje su furiozno otvorile meč i povele 9:0, a prvi pogodak Fidžija u istoriji svetskih prvenstava postigla je Ro Banuve Logavatu u osmom minutu za 9:1.

Nakon toga usledio je neverovatan niz Francuske od čak 33 uzastopna gola. Fidži je punih 38 minuta bio bez pogotka, sve dok Litija Vunivai nije zatresla mrežu u 46. minutu za 42:2. Do kraja susreta Francuska je nastavila u istom ritmu i stigla do konačnih 55:2.

Fidži je nastupio sa svega 12 igračica, uključujući dve golmanke. Lavenija Ravuna zabeležila je pet odbrana iz 48 šuteva, dok je Paulina Nagata imala jednu intervenciju iz 13 pokušaja. Njihova ekipa postigla je samo dva gola iz 29 šuteva.

Na drugoj strani, Francuska je imala svih 16 rukometašica u sastavu, a svaka igračica koja je bila u polju uspela je da se upiše među strelce. Najefikasnija je bila Grejs Mpioso sa deset pogodaka.

U drugom meču prvog kola Grupe A reprezentacija Egipta savladala je Hrvatsku rezultatom 27:24.

Fidži u nastavku takmičenja očekuju još dueli protiv Hrvatske i Egipta, dok će Francuska pokušati da nastavi pobednički niz i opravda ulogu jednog od glavnih favorita za medalju.