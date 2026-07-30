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Odbojkaška reprezentacija Sjednjenih Američkih Država plasirala se u polufinale Lige nacija, pošto je danas u četvrtfinalu pobedila selekciju Italije rezultatom 3:0 (25:22, 25:21, 25:21).

Najefikasniji u reprezentaciji SAD bio je Džejk Hejns sa 21 poenom, dok je Metju Anderson postigao 15.

U selekciji Italije istakao se Juri Romano sa 16 poena, a Matija Botolo zabeležio 14.

SAD će u subotu u polufinalu LN igrati protiv Japana, koji je u sredu savladao Kinu sa 3:1.

Odbojkaši Poljske i Ukrajine igraće danas od 13.30 časova u četvrtfinalu, a pobednik tog meča sastaće se sa Slovenijom.

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Srbija Bugarska odbojka Izvor: TV Arena sport