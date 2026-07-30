Odbojkaška reprezentacija SAD pobedila Italiju 3:0 i plasirala se u polufinale Lige nacija. Džejk Hejns bio je najefikasniji sa 21 poenom.
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SAD RUTINSKI DO POLUFINALA! Italija isprašena s nulom
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Odbojkaška reprezentacija Sjednjenih Američkih Država plasirala se u polufinale Lige nacija, pošto je danas u četvrtfinalu pobedila selekciju Italije rezultatom 3:0 (25:22, 25:21, 25:21).
Najefikasniji u reprezentaciji SAD bio je Džejk Hejns sa 21 poenom, dok je Metju Anderson postigao 15.
U selekciji Italije istakao se Juri Romano sa 16 poena, a Matija Botolo zabeležio 14.
SAD će u subotu u polufinalu LN igrati protiv Japana, koji je u sredu savladao Kinu sa 3:1.
Odbojkaši Poljske i Ukrajine igraće danas od 13.30 časova u četvrtfinalu, a pobednik tog meča sastaće se sa Slovenijom.
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