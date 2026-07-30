U Bakuu se trenutno održava šampionat sveta za mlade rvače do 17 godina sa rekordnih 778 takmičara iz 70 zemalja, a Lalović se sastao sa Alijevim na poziv predsednika Azerbejdžana.

Kako se navodi u saopštenju, Lalović je predstavio Alijevu rad na unapređenju rvanja, sporta koji je u toj zemlji među vodećim, s obzirom na to da je još ranije dobio podršku za poslednji mandat do 2034. godine.