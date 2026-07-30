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Selektor George Krecu pozvao je 16 igrača za početak priprema.

Na spisku su:

Tehničari: Nikola Jovović, Vuk Todorović i Aleksa Batak

Korektori: Dražen Luburić i Veljko Mašulović

Libera: Vukašin Ristić i Stefan Negić Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović i Stefan Kokeza

Primači: Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić, Vuk Kulpinac i Lazar Marinović.

Reprezentacija će tokom priprema trenirati u Beogradu, gde će 19. i 20. avgusta odigrati dve prijateljske utakmice protiv Slovenije. Zatim slede još dva kontrolna meča protiv Bugarske, 1. i 2. septembra u Sofiji, nakon čega će ekipa završni deo priprema obaviti u Beogradu pred odlazak u Tampere.

Srbija će na Evropskom prvenstvu igrati u Grupi C u Tampereu, zajedno sa selekcijama Finske, Estonije, Holandije, Belgije i Danske. Izabranici Georgea Krecua takmičenje će otvoriti 11. septembra protiv Estonije, potom će igrati protiv Finske (13. septembar), Holandije (14. septembar), Danske (16. septembar) i Belgije (17. septembar).

Po četiri najbolje reprezentacije iz svake grupe izboriće plasman u osminu finala, gde će se ukrstiti sa ekipama iz A grupe. Završnica prvenstva biće odigrana u Italiji, a novi šampion Evrope obezbediće direktan plasman na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028.

(Beta)