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U subotu će Beogradska arena postati centar svetskog borilačkog spektakla „UFC Fight Night Belgrade”, kada vodeća svetska MMA promocija po prvi put stiže u našu zemlju.

A pre toga, Beograd je večeras ugostii i „Power Slap“, sve popularniji format takmičenja u šamaranju koji ruši rekorde gledanosti, a organizatori su najavljivali pravi spektakl i atmosferu kakva se retko viđa.

Power Slap Foto: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia

I to smo dobili već u prvom meču, kada je beogradska publika uživo videla brutalan nokaut.

Godfri je u drugoj rundi nokautirao Toktarova, poslavši Kazahstanca u nesvest brutalnim šamarom.

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Power Slap u Beogradu Izvor: Kurir