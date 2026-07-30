Još jedan brutalan meč...
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ŠIKLJA KRV NA SVE STRANE, NAVIJAČI U ARENI OSTALI U ŠOKU! Sudije odmah prekinule borbu.. Pogledajte UZNEMIRUJUĆ VIDEO!
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Nestvarne scene gledamo u Beogradskoj areni, gde se večeras održava Power Slap.
Borbe su krenule žestoko, te je već u prvoj viđen brutalan nokaut.
Power Slap Foto: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia
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A onda je u trećem meču pala i prva krv! Razoran udarac Robinsona ostavio je Horeličan sa teškom rasekotinom na usni!
Lekarski tim nije uspeo da sanira obilno krvarenje, pa je Luis potpuno opravdao ulogu favorita i upisao ubedljiv trijumf nad borcem iz Slovačke.
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