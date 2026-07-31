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Jedan od najboljih snukeraša svih vremena trebalo je u prvom kolu da igra protiv Lijama Dejvisa, koji će se sada automatski plasirati u drugo kolo.

O'Saliven tako drugu godinu uzastopno neće igrati na Otvorenom prvenstvu Engleske, koje će se održati od 7. do 13. septembra u Brentvudu.

On je ove sedmice igrao na mastersu u Šangaju, gde je takmičenje završio u drugom kolu porazom od branioca titule Kajrena Vilsona 4:6.

O'Saliven, koga smatraju najboljem igračem u istoriji, u ponedeljak je rekao da sebi daje rok do 2028. godine za osvajanje rekordne osme titule svetskog šampiona, kao i da će ranije završiti karijeru ako bude morao da igra kvalifikacije za turnire.

(Beta)

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Srpska zastava u kopu navijača Brage Izvor: Kurir