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Naši kadeti priredili su pravi podvig u 2. kolu Evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina! Nakon uvodne pobede nad Turskom, reprezentacija Srbije je u meču punom drame remizirala sa moćnom Nemačkom - 27:27 (14:14), i to posle čudesnog povratka u samom finišu.

Delovalo je da su sve lađe potonule kada su Nemci na minut i po pre kraja otišli na tri gola prednosti (27:24). Međutim, naši momci odbili su da podignu belu zastavu.

Seriju preokreta otvorio je Perić pogotkom sa krila, a ubrzo je usledilo isključenje Nemačkog igrača Strobela. Siguran sa sedam metara bio je Uroš Gugolj, smanjivši zaostatak na samo gol minusa.

Prava kulminacija usledila je pola minuta pre kraja: Nemci su bez golmana i sa igračem manje krenuli u napad, ali je naša odbrana iznudila grešku. Lopta je stigla do Veljka Pavlovića, koji je fantastičnim udarcem preko celog terena pogodio praznu mrežu i doneo zasluženo izjednačenje!

Pogledajte spektakularan pogodak koji nam je doneo bod:

Nemci su u preostalom vremenu pokušali da dođu do pobede, ali je bedem pred našim golom bio nepokolebljiv. Adrijan Rivera Legat i odbrana Srbije izdržali su poslednje nalete rivala bez potrebe za intervencijom.

Slavlje koje se ne zaboravlja

Ovaj bod ima zlatni sjaj ako se uzme u obzir da selekcija Nemačke nije znala za poraz više od dve godine, kao i da nas je u decembru savladala sa čak 14 golova razlike. Emocije su po poslednjem zvuku sirene jednostavno eksplodirale – srpski rukometaši poleteli su u zagrljaj navijačima na tribinama, pa je selektor Aleksandar Brković imao pune ruke posla da ih vrati na parket.

Pogledajte dirljive scene slavlja iz dvorane:

00:54 Kraj i slavlje posle Srbija Nemačka Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Šta sledi i kakve su računice?

Pred "orlićima" je dan zasluženog odmora i pripreme za odlučujući meč. U subotu od 19:30 u dvorani "Šumice", Srbija igra protiv Italije.

Opuštanja ne sme biti. Italijani su u prvom kolu ubedljivo poraženi od Nemačke, ali su potom savladali Tursku, pa ih samo pobeda vodi dalje. Sa druge strane, našoj reprezentaciji je za plasman u narednu fazu dovoljan i remi, mada je cilj jasna pobeda.

Ukoliko izbore prolaz, naše momke u drugoj fazi očekuju izuzetno jaki rivali - selekcije Slovenije i Francuske, koje su već obezbedile plasman u naredni krug.

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