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Na Power Slap događaju u Beogradu Kamotski je šamarom bacio na pod Davida Zalevskog, Poljaka teškog 150 kilograma.

Sudija je prekinuo borbu, a "Dampling" je, pored dogovorenog honorara, obezbedio sebi bonuse za nokaut i performans večeri.

Nakon što je završena i glavna borba večeri Rus se pojavio na konferenciji za medije ogrnut ruskom zastavom.

Prvo što je primetio je bila hrana koja se nalazila u pozadini.

"Video sam tamo hranu. Veoma sam gladan, mogu li da dobijem malo hrane?", upitao je na ruskom jeziku i nasmejao prisutne.

A, dok je prevodilac morao da prevede taj deo, jednu njegovu rečenicu nije bilo potrebno prevoditi.

Upitan o podršci srpske publike, Vasilij je poručio:

"Rusi i Srbi braća zauvek".

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"Dampling" u Beogradu poručio: Rusi i Srbi braća zauvek Izvor: Kurir

Konferencija se potom završila, a Kamotski se uputio ka hrani koju je očigledno dugo čekao.

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Rus "Dampling" se oduševio kada je video hranu posle Power Slap-a Izvor: Kurir

Ostavio je utisak simpatičnog džina i to nedugo nakon što je brutalno nokautirao protivnika.

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Bonus video:

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Medić i Rodrigez se gospodski pozdravili pred borbu Izvor: MONDO/Dušan Ninković