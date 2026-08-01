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Reprezentacija Srbije uspešno je započela nastup na Evropskom prvenstvu u veslanju u Varezeu, pošto su obe srpske posade prvog dana takmičenja ostvarile pobede u svojim kvalifikacionim grupama i izborile direktan plasman u polufinale.

Dubl skul Srbije Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojio je prvo mesto u kvalifikacionoj grupi sa vremenom 6:12,63 minuta.

Srpska posada vodila je od starta do cilja i iza sebe ostavila reprezentacije Češke (6:13,95), Italije (6:15,03), Estonije (6:16,85), Nemačke (6:16,94) i Norveške (6:33,68).

Polufinale dubl skula na programu je danas od 15.05, a srpski dvojac će se za plasman u finale boriti protiv posada Nemačke, Moldavije, Španije, Hrvatske i AIN (neutralni sportisti).

Odličan nastup imala je i Jovana Arsić u disciplini skif. Ona je bila najbrža u svojoj kvalifikacionoj grupi sa vremenom 7:21,95 minuta i direktno se plasirala u polufinale.

Arsić je vodila tokom cele trke, a iza sebe je ostavila reprezentativke Litvanije (7:26,45) i Nemačke (7:37,40).

Polufinale ženskog skifa biće održano danas od 10.11.

Na Evropskom prvenstvu u Varezeu učestvuju 32 evropske države sa 424 takmičara i paraveslača raspoređenih u 190 posada koje se takmiče u 24 discipline. Srbija nastupa sa Martinom Mačkovićem, Nikolajem Pimenovim i Jovanom Arsić, uz trenere Nikolu Stojića i Nebojšu Ilića.