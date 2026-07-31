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Generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Bojović posetio je Padel savez Srbije, gde je sa predstavnicima Saveza razgovarao o daljem razvoju tog sporta u Srbiji, aktivnostima i planovima za naredni period.

Kako se navodi u saopštenju OKS-a, posebna pažnja tokom susreta bila je posvećena predstojećim Mediteranskim igrama u Tarantu, na kojima će Srbiju predstavljati i takmičari u padelu.

Bojović je reprezentativcima poželeo mnogo uspeha, sportske sreće i da u Italiji na najbolji način predstave Srbiju.

On je istakao da padel, iako još uvek nije deo olimpijskog programa, beleži izuzetno brz razvoj i sve veću popularnost širom sveta i naglasio da rast broja sportista, takmičenja i zemalja u kojima se ovaj sport razvija potvrđuje njegov značajan potencijal i otvara prostor da u budućnosti postane deo olimpijske porodice.

"OKS će nastaviti da prati razvoj i pruža podršku sportistima i savezima u njihovim nastojanjima da unaprede uslove za rad, takmičenje i ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata", navodi se u saopštenju.