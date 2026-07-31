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Kadetska reprezentacija Srbije u subotu od 19:30, u dvorani Šumice, protiv Italije, odigraće najvažniju utakmicu u dosadašnjem delu Evropskog prvenstva u rukometu koje se održava u Beogradu.

Imali su naši kadeti fantastičnu podršku s tribina u prve dve utakmice na šampionatu, dvorana na Banjici je bila ispunjena gotovo do poslednjeg mesta, a posle maestralne partije protiv svetskog prvaka, selekcije Nemačke, interesovanje za naše Orliće je sve veće.

Dvorana Šumice ima smanjeni kapacitet, a potražnja je ogromna, pa Rukometni savez Srbije apeluje na sve navijače koji imaju ulaznicu da na vreme dođu na utakmicu.

Za sve ljubitelje ovog sporta koji ne stignu ili ne budu uspeli da dođu do ulaznice, naša kuća rukometa obezbedila je ispred dvorane u Šumicama veliki video bim putem kog će biti prenošena utakmica.

Dođite da podržimo naše borbene kadete u još jednoj velikoj borbi!