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Mačković i Pimenov su učestvovali u drugoj polufinalnoj trci i ostvarili su rezultat od 6:08,14 minuta.

Drugo mesto zauzela je posada Španije sa 6:09,15 minuta, a treće posada Hrvatske sa 6:09,60 minuta.

Svetski rekorderi hrvatski reprezentativci braća Martin i Valent Sinković su od samog starta nametnuli snažan ritam i vodili su na svim prolazima do poslednjih 500 metara. Na 500 metara imali su vreme 1:29,66, na polovini staze 3:02,50, a na 1.500 metara 4:35,89 minuta.

Srpski dubl skul nije dozvolio rivalima da se odvoje. Mačković i Pimenov držali su treću poziciju na prvih 1.000 metara, potom su na 1.500 metara izbili na drugo mesto, da bi u završnici pojačali ritam, preuzeli vođstvo i kroz cilj prošli prvi uz prednost od više od jedne sekunde u odnosu na Španiju.

Prve tri posade izborile su plasman u subotnje Finale A, dok će neutralni sportisti (AIN), Nemačka i Moldavija nastupiti u Finalu B.

Iz prvog polufinala plasman u Finale A ostvarile su Češka (6:09,61), Rumunija (6:09,95) i Italija (6:10,47), dok će Belgija, Poljska i Estonija takmičenje nastaviti u Finalu B.

Pre finala dubl skula, Srbija će imati još jednu priliku za plasman u završnicu, pošto će Jovana Arsić u subotu nastupiti u polufinalu discipline skif.

Na Evropskom prvenstvu u Varezeu učestvuju 32 evropske države, sa ukupno 424 takmičara i paraveslača, raspoređenih u 190 posada koje se nadmeću u 12 takmičarskih disciplina.

(Beta)

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