Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Srpski reprezentativci Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su danas u Varezeu zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u veslanju u disciplini muški dubl skul (M2x).

Mačković i Pimenov su trku na 2.000 metara završili za 6.04,45 minuta.

1/6 Vidi galeriju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov Foto: VSS

Srebrnu medalju osvojili Španci Kaetano Orta i Rodrigo Konde sa 6.06,22 minuta, dok je bronza pripala Hrvatima Martinu i Valentu Sinkoviću sa 6.08,35.

Za Mačkovića i Pimenova ovo je kruna sjajne sezone. Posle bronze na Svetskom kupu u Sevilji i srebra u Lucernu, srpski dubl skul osvojio je i evropsko zlato.

Iz ovih vremena vide se koliko su srpski veslači dominirali! Svaka čast. Za pamćenje.

Jovana sjajna

Odličan dan srpskog veslanja upotpunila je Jovana Arsić, koja se plasirala u Finale A ženskog skifa. Arsić je pobedila u svom polufinalu sa vremenom 7:21.78, ispred Švajcarkinje Aurelie-Maxime Katharine Janzen (7:22.40) i Ukrajinke Kateryne Dudchenko (7:22.48).

Finale A skifa na programu je u nedelju, 2. avgusta, od 12.20 časova. Arsić će se za medalju boriti protiv predstavnica Belgije, Litvanije, Velike Britanije, Švajcarske i Ukrajine.

Među njenim rivalkama biće i aktuelna evropska šampionka Lauren Henry iz Velike Britanije, koja je prošle godine u Plovdivu osvojila zlato i postavila najbolje vreme Evropskih prvenstava od 7:09.76.

Evropsko prvenstvo u Varezeu okupilo je 32 evropske države sa 424 takmičara i paraveslača, raspoređenih u 190 posada koje se nadmeću u 12 disciplina.