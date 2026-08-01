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Srpsku atletiku će na predstojećem Prvenstvu Evrope u Birmingemu (od 10. do 16. avgusta) predstavljati 13 takmičara - četvorica atletičara i devet atletičarki.

Naši asovi iz svih grupa disciplina, osim srednjih i dugih pruga, naći će se na borilištima u Engleskoj. O pripremama, normama i očekivanjima, govorio je vršilac dužnosti selektora Željko Obradović.

Srbija je samo u Rimu 2024. godine imala više predstavnika nego sada, ali Obradović naglašava da je svako mesto pošteno zasluženo:

"Niko im to nije poklonio, već su se izborili ili ispunjavanjem normi ili plasmanom među 36 najboljih u trkačkim i 30 najboljih u tehničkim disciplinama. Rok je trajao od 26. jula prošle godine do istog datuma ove godine. Uslovi za prolazak preko rang-liste su strogi: pet najboljih rezultata i plasmana sa najvažnijih takmičenja na kojima su učestvovali."

Petoro atletičara sa direktnom normom

Na osnovu prvog kriterijuma, petoro srpskih reprezentativaca direktno je obezbedilo vizu za Birmingem.

"Petoro ih je ispunilo normu. Imamo, dakle, i kvantitet i kvalitet. Tokom poslednjih godinu dana Ivana Španović je trebalo da u troskoku ostvari najmanje 14,20 metara, Angelina Topić da u skoku uvis preskoči najmanje 1,94 metra, Adriana Vilagoš i Marija Vučenović da koplje bace preko 60,80 metara, a Luka Bošković da u skoku udalj ostvari 8,05 metara ili više. Svi su bili uspešniji i to, po pravilu, više puta."

1/12 Vidi galeriju Ivana Španović Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, Dado Đilas

Očekivanja: Borba za medalje i finala

Na pitanje da li među navedenim takmičarima treba tražiti i osvajače odličja, selektor je umereni optimista:

"Dve ili tri medalje bile bi veliki uspeh."

Ipak, Obradović ne želi da stavlja dodatni teret na leđa atletičara i izbegava pojedinačne prognoze:

"Ne bih nikoga opterećivao prognozom. Imamo već nekoliko njih koji su se na šampionatima Starog kontinenta više puta peli na pobedničko postolje."

Pored vodećeg kvinteta, visoka očekivanja postoje i za ostale predstavnike u tehničkim disciplinama.

"Pored spomenutog kvinteta, trebalo bi da se u finalu nađu svi naši predstavnici u tehničkim disciplinama: Armin Sinančević u bacanju kugle, Milica Gardašević u skoku udalj i Aleksandrija Mitrović u troskoku, ukoliko bude na nivou ličnog rekorda."

Podsećajući na staro pravilo da je u finalu sve moguće, Obradović dodaje:

"Tako je, ali je moguće i da favoriti podbace, pa zato ne navodim ko može do medalje."

Kakvo je stanje u trkačkim disciplinama?

Kada je reč o trkačkom delu tima i borbi na stazi, selektor iznosi jasna očekivanja i domete srpskih takmičara:

"Mina Stanković će u drumskom hodanju na polumaratonskoj distanci direktno krenuti u borbu za medalju. Milica Emini u trčanju na 100 metara preko prepona, Aleksandra Pešić na 400 metara, Darijo Bašić Palković na 200 metara i Mihajlo Katanić na 400 metara preko prepona mogu u polufinale, među 24 najbolja, ukoliko budu na nivou svojih ličnih rekorda."

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