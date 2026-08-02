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Košutnjak će uskoro biti u znaku trčanja, rekreacije i porodičnog sporta, kroz dve manifestacije koje organizuje Serbia EPIC - prvi Night Trail i drugi po redu Kids Trail na ovoj lokaciji.

Night Trail predstavlja prvu noćnu trejl trku kroz Košutnjak, osmišljenu za rekreativce, trkače, sportiste i sve ljubitelje aktivnog boravka u prirodi. Posebnost ove trke je ambijent šumskih staza i noćnog trčanja, što joj daje drugačiji sportsko-rekreativni karakter.

Pre noćne trke, pažnja će biti usmerena i na najmlađe učesnike kroz Kids Trail, dečji sportski program koji se po drugi put održava na Košutnjaku. Ova manifestacija ima za cilj da deci približi sport kroz igru, kretanje, druženje i boravak u prirodi, uz aktivno učešće porodica.

1/12 Vidi galeriju Serbia EPIC na Košutnjaku Foto: Privatna arhiva

Oba događaja realizuju se uz podršku Sektora za sport GO Čukarica, dok projekat podržava i Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, institucija koja se nalazi upravo na prostoru Košutnjaka.

Sektor za sport GO Čukarica je, uz podršku partnera i prijatelja sporta, uspeo da obezbedi da se ove manifestacije realizuju na Košutnjaku. Upravo zato je značaj ovog projekta još veći, jer pokazuje da se uz dobru saradnju, jasnu ideju i podršku ljudi koji prepoznaju važnost sporta mogu pokrenuti kvalitetni sadržaji za decu, porodice i rekreativce.

Član Veća GO Čukarica zadužen za sport, Đorđe Bulić, istakao je da ovakvi programi imaju značaj ne samo za sportsku zajednicu, već i za sve građane koji Košutnjak doživljavaju kao prostor zdravlja, rekreacije i porodičnog okupljanja.

Foto: Privatna arhiva

"Košutnjak je jedan od najznačajnijih sportsko-rekreativnih prostora u Beogradu i želimo da kroz ovakve projekte dodatno unapredimo saradnju Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije i Sektora za sport GO Čukarica. Želimo da Košutnjak bude još dostupniji deci, porodicama, rekreativcima i sportistima. Organizator je Serbia EPIC, a Sektor za sport GO Čukarica pruža podršku da ovakvi sadržaji dobiju pravi prostor na našoj opštini", poručio je Bulić.

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