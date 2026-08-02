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Kadetska rukometna reprezentacija Srbije u ponedeljak od 19.30 igra meč protiv Francuske i ovaj susret biće veoma važan za našu selekciju.

Utamica je na programu u dvorani Pionir, a Rukometni savez Srbije se pred ovaj meč oglasio saopštenjem koje prenosimo u celosti:

- Postoje trenuci koji nadilaze rezultat, utakmicu i jedno prvenstvo. Postoje trenuci koji ostaju zapisani u istoriji jednog sporta. Upravo takav trenutak je pred nama.

Posle punih 12 godina, rukomet se vraća u halu Pionir - u hram sporta, dvoranu u kojoj su ispisivane neke od najlepših stranica srpskog sporta, mesto koje pamti pobede, emocije, suze radosnice i zaglušujući huk hiljada navijača. Poslednji put kada je reprezentacija Srbije igrala u Pioniru bilo je uoči Evropskog prvenstva 2012. godine, kada je savladana Češka, a samo nekoliko dana kasnije u grotlu iste hale pala je i velika Danska, u jednoj od najčuvenijih utakmica naše reprezentacije.

Danas, dvanaest godina kasnije, nova generacija dobila je priliku da ponovo probudi taj duh.

Foto: RSS

Naši kadeti su svojim igrama, borbenošću, zajedništvom i neverovatnim srcem već uspeli da ujedine naciju. Napunili su tribine Banjice. Napunili su Šumice. Svakom utakmicom vraćali su veru da rukomet u Srbiji ima budućnost, da raste jedna generacija koja zaslužuje pažnju, poštovanje i bezrezervnu podršku.

A sada je došao red na Pionir.

Neka ova hala ponovo oživi uz pesmu, aplauze i huk sa tribina. Neka ovi momci osete ono što su osećale generacije pre njih - da iza sebe imaju ceo narod. Njima nije potrebna samo publika. Potrebni su im ljudi koji veruju, koji bodre i koji će biti njihov osmi igrač u svakom napadu i svakoj odbrani.

Zato pozivamo sve - ljubitelje rukometa, sportiste, porodice, decu, navijače i sve one koji vole Srbiju - da dođu u Pionir i budu deo istorije.

Jer možda će jednog dana neko pričati upravo o ovoj generaciji, baš kao što se danas priča o velikim pobedama iz 2012. godine.

Ispunimo Pionir do poslednjeg mesta. Vratimo rukomet tamo gde pripada. Budimo glas koji će ove momke nositi do novih pobeda.

Vidimo se u Pioniru. Za Srbiju. Za rukomet. Za istoriju koja tek počinje - stoji u saopštenju Rukometnog saveza Srbije.

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