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Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je danas bronzanu medalju u skifu na Evropskom prvenstvu u italijanskom Varezeu.Arsić je trku na 2.000 metara završila u vremenu sedam minuta, 21,58 sekundi, što je bilo 6,47 sekundi sporije od pobednice Lorin Henri iz Velike Britanije.

Jovana Arsić Foto: Profimedia, OKS, VSS/Anđela Nišević

Henri, olimpijska šampionka u četvercu, ujedno je odbranila zlatnu medalju u skifu osvojenu na prošlogodišnjem kontinentalnom takmičenju u Plovdivu.

Srebro je pripalo takmičarki iz Litvanije Viktoriji Senkute, koja je za pobednicom zaostala 4,11 sekundi.

Srbiji je ovo druga medalja na Evropskom prvenstvu u Varezeu, nakon što su u subotu Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili zlato u dubl skulu.

Kurir Sport / Beta

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