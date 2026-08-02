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Po dubini rezultata, takmičenje u troskoku za žene na Prvenstvu Srbije u Kraljevu verovatno je bilo najkvalitetnija disciplina. Čak pet devojaka ostavilo je trag u pesku dalje od 13 metara, dok je osam takmičarki preskočilo 12 metara. Malo je država na svetu koje time mogu da se pohvale.

Nije ni čudo što je iz takvog kvantiteta proistekao i kvalitet, pa će Srbija u ovoj disciplini imati dve predstavnice. Uz Ivanu Španović, u Birmingemu će nastupiti i nacionalna vicešampionka Aleksandrija Mitrović.

Takmičenje u gradu na Ibru 25. jula i rezultat od 13,73 metra pokazuju da ste u dobroj formi?

- Prvenstvo Srbije bilo je neverovatno uzbudljivo i kvalitetno - zadovoljna je Aleksandrija Mitrović.

Vodili ste ispred Ivane Španović sve do poslednje serije, a onda je ona u šestoj uzvratila pobedničkim skokom od 14,08 metara?

- Što se tiče „duela“ i činjenice da mi je pobeda bila nadohvat ruke, to je svakako nešto što hrani svakog sportistu. Ivana je institucija našeg sporta. Skakati rame uz rame sa njom, vršiti pritisak na nju i naterati i nju i sebe na maksimum neprocenjivo je iskustvo. Trenutak kada shvatite da ste tu, na samo nekoliko centimetara od devojke koja je vlasnica 15 olimpijskih, svetskih i evropskih medalja, donosi neverovatan nalet adrenalina. Taj „zamalo“ trijumf probudio je još veću želju u meni. Pokazao mi je da sam spremna za najveće domete i kada sam pod pritiskom.

Kako biste ocenili dosadašnji deo sezone?

- Kada se osvrnem, vidim ogroman trud koji je konačno počeo da se ostvaruje na zaletištu. Nije sve išlo glatko od samog početka, ali mislim da strpljenje na kraju sve dovede na pravo mesto. Ono što me najviše raduje jeste kontinuitet, koji mi je pomogao da ostvarim ono što pre dve godine nisam uspela, da se kvalifikujem za Evropsko prvenstvo za seniore - kaže 22-godišnja atletičarka, koja ima bronzane medalje sa Evropskog prvenstva za juniorke 2023. i Evropskog prvenstva za mlađe seniorke 2025. godine.

Foto: Sas

Imate li neku tajnu uspeha?

- Shvatila sam da vrhunski rezultat ne dolazi iz grča i jurnjave za određenim brojkama, već iz opuštenosti i poverenja u sopstveni rad. Daleko od toga da je ovo naš maksimum. Zapravo, sve što smo trener Slobodan Stojić i ja radili bilo je podređeno tome da vrhunac forme bude upravo sada, kada je najvažnije. Zato sam ponosna na dosadašnji rad, ali očekujem i više od sebe. Trener će biti pored mene na skakalištu, što mi je veoma važno.

U Birmingemu se takmičite već prvog dana prvenstva?

- Kvalifikacije su u ponedeljak, 10. avgusta, od 20.55 časova po našem vremenu. Taj termin je ono što svaki atletičar potajno priželjkuje i meni veoma odgovara. Veče donosi potpuno drugačiju, posebnu energiju. Tribine su tada punije, reflektori su upaljeni, a atmosfera na stadionu daleko je dinamičnija i inspirativnija nego u prepodnevnim časovima. Takva sportska scena uvek izvuče dodatni adrenalin iz mene.

Imate li određene rituale na dan takmičenja?

- Sa praktične strane, večernji termin daje mi dovoljno vremena da tokom dana prođem kroz celu rutinu bez ikakve žurbe. Mogu dobro da se naspavam, telo ima vremena da se potpuno probudi, odradim laganu aktivaciju, obroke imam na vreme i potpuno mirna i fokusirana stižem na stadion. Prvi dan je uvek specifičan jer svi dolaze sa ogromnim nabojem energije, a probijanje leda u večernjem programu savršena je prilika da se ta energija odmah pretoči u dobar skok. Sprema se pravi spektakl i jedva čekam da izađem na zaletište.

Šta mislite, koliko će biti potrebno za plasman među 12 najboljih i kako procenjujete svoje šanse za finale?

- Kvalifikacije na velikim takmičenjima uvek su psihološki rat. Procenjujem da će za ulazak među 12 najboljih biti potreban ozbiljan rezultat, verovatno blizu 14 metara ili preko te granice, u zavisnosti od uslova. Svoje šanse za finale procenjujem kao veoma realne, pod uslovom da budem hladne glave i tehnički precizna već u prvom skoku. Cilj je da sve rešim odmah na početku i tako sačuvam energiju. Borba za medalje je tek u četvrtak, pa će biti dovoljno vremena za oporavak.

Kojim rezultatom i plasmanom biste bili zadovoljni?

- Činjenica da je finale tek u četvrtak za mene je nova okolnost, koja može da se pokaže kao dobra. To ostavlja dovoljno prostora za potpunu regeneraciju tela, masaže i mentalnu pripremu. Kada govorimo o rezultatu i plasmanu kojima bih bila zadovoljna, cilj je svakako ulazak u veliko finale, a zatim i plasman među osam najboljih, gde je sve moguće. Što se tiče same daljine, lični rekord.

Dakle, bolje od 13,92 metra, koliko ste ostvarili prošlog i ovog juna?

- Ako pružim svoj maksimum na zaletištu, plasman će doći sam po sebi kao nagrada. Verujem da vredim za sam vrh i borbu sa najboljima.

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