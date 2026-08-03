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Jedna od novina u streljačkom kalendaru ove godine je prvo veliko međunarodno takmičenje za mlađe seniorke i seniore (do 23 godine).

U streljačkom centru u poljskom Vroclavu, koji je bio domaćin nekoliko velikih turnira, u ponedeljak počinje Prvo prvenstvo Evrope za mlađe seniorke i seniore u svim disciplinama.

1/8 Vidi galeriju Streljaštvo 2026 Foto: SSS

Kontinentalna, pa i svetska, takmičenja za starosnu kategorija do 23 godine su u nekim sportovima uvedena još krajem 20. veka, a mnoge federacije su u poslednjih nekoliko godina počele da posvećuju pažnju mlađim seniorkama i seniorima.

Evropska konfederacija je prva u streljaštvu odlučila da sportistima koji su tek zakoračili u seniorsku kategoriju pruži šansu da se takmiče sa vršnjacima.

Srbiju će predstavljati 14 strelaca, a većina njih su još uvek juniori (do 21 godine). Izuzeci su reprezentativci puškom Aleksa Rakonjac, Đorđe Savić i Emilija Ponjavić.

Članovi naše selekcije su u subotu prvi put izašli na strelište u nezvaničnim treninzima, a danas su na programu bili prvi zvanični treninzi.

Program prvog takmičarskog dana je izuzetno bogat, trajaće oko deset sati. Biće održana tri nadmetanja vazdušnim oružjem.

Od srpskih strelaca u ponedeljak prvi startuje Aleksa Rakonjac. Najupešniji muški strelac Srbije u 2025. godini, će biti naš jedini predstavnik u takmičenju muškaraca vazdušnom puškom.

Istim oružjem u ženskoj konkurenciji gađaće Anđelija Stevanović, Anastasija Živković i Ljiljana Cvetković.

Za medalje će se sutra boriti i mešoviti parovi pištoljem.

Srpski strelci učešće na EP završavaju 9. avgusta.

Sastav Srbije

Puška

Mlađi seniori, vazdušna i MK puška trostav: Aleksa Rakonjac (Pančevo 1813); MK puška trostav: Stefan Agović („Dragan Jevtić Škepo“) i Đorđe Savić (Oko sokolovo).

Mlađe seniorke, vazdušna puška: Anđelija Stevanović („Dragan Jevtić Škepo“), Anastasija Živković (Gatos) i Ljiljana Cvetković (Niš 1881). MK puška trostav: Emilija Ponjavić („Čika Mata“), Marija Stanković (Novi Beograd-Ušće) i Natalija Pavlović (Jagodina 92).

Pištolj

Mlađi seniori, vazdušni pištolj: Uroš Gajić (Niš 1881), Matija Kvasnevski (Zemun Centar) i Mateja Tripković („Aleksa Dejović“).

Mlađe seniorke, vazdušni i sportski pištolj: Nađa Martinović (Partizan); Vazdušni pištolj: Tea Mikec (Policajac).

Vođa srpske delegacije je selektor za pušku Dragan Donević, a uz njega uz strelce će biti i treneri Ivan Manojlović, Saša Iker, Dejan Bajkić i Milan Armuš.