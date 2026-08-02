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Vozač Tojote Sami Pajari pobedio je danas u reli trci WRC šampionata u Finskoj, čime se četiri trke pre kraja popeo na drugo mesto u generalnom plasmanu.

Ovo je 24-godišnjem Fincu druga pobeda u WRC-u, nakon što je slavio na prethodnoj trci u Estoniji, a svojoj zemlji doneo je jubilarni 200. trijumf u svetskom reli šampionatu.

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Pajari je slavio ukupnim vremenom od dva sata, 27 minuta i 58 sekundi, a na pobedničko postolje popela su se još dvojica vozača Tojote - Šveđanin Oliver Solberg (zaostatak od 26,7 sekundi) i Britanac Elfin Evans (zaostatak od 1:19,5 minuta).

U subotu je posle nesreće trku završio aktuelni svetski šampion Francuz Sebastija Ožije iz Tojote, koji je uspešno prošao lekarske preglede.

U generalnom plasmanu vodi Evans sa 201 bodom, Pajari ima 30 bodova manje na drugom mestu, dok je treći japanski vozač i član Tojote Takamoto Kacuta sa 160 bodova.

Šampionat se nastavlja krajem avgusta trkom u Paragvaju.