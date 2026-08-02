KAKAV GEST ČUVENOG ŠAMPIONA! Skupio 116.000 evra za rodno mesto koje je pogodilo SNAŽNO NEVREME!
Veći deo novca uplatio je Amerikanac, koji je za 95.000 evra kupio pocepani Pogačarov dres sa ovogodišnje trke Milan - San Remo, na kojoj je 27-godišnji Slovenac prvo pao, a zatim zabeležio trijumf.
"Hvala lepo svima, koji nas podržavate. Ovih dana je bilo zaista lepo, uživao sam jer sam bio sa vama", rekao je Pogačar, petostruki pobednik Tur de Fransa i trostruki uzastopni šampion legendarne tronedeljne trke, prenela je Slovenačka novinska agencija (STA).
Pogačar je poslednjeg dana biciklističkog festivalu njemu u čast, zauzeo osmo mesto na usponu na Krvavec, dok je pobedu zabeležio nemački predstavnik Frederik Niesen.
Slovenački biciklista se nakon uspona u Komendu vratio helikopterom u društvu svetskog prvaka u ski skokovima Domena Prevca.
Očekuje se da će u ponedeljak Pogačar saopštiti da li će nastupati na predstojećoj Vuelti. Vozač Emirejtsa do sada nije zabeležio trijumf na tronedeljnoj trci kroz Španiju, koja ove godine počinje 22. avgusta u Monaku.