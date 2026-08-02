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Veći deo novca uplatio je Amerikanac, koji je za 95.000 evra kupio pocepani Pogačarov dres sa ovogodišnje trke Milan - San Remo, na kojoj je 27-godišnji Slovenac prvo pao, a zatim zabeležio trijumf.

"Hvala lepo svima, koji nas podržavate. Ovih dana je bilo zaista lepo, uživao sam jer sam bio sa vama", rekao je Pogačar, petostruki pobednik Tur de Fransa i trostruki uzastopni šampion legendarne tronedeljne trke, prenela je Slovenačka novinska agencija (STA).

Pogačar je poslednjeg dana biciklističkog festivalu njemu u čast, zauzeo osmo mesto na usponu na Krvavec, dok je pobedu zabeležio nemački predstavnik Frederik Niesen.

1/13 Vidi galeriju Tadej Pogačar Foto: Laurent Cipriani / AFP / Profimedia, Belga / ddp USA / Profimedia, AP Photo/Daniel Cole

Slovenački biciklista se nakon uspona u Komendu vratio helikopterom u društvu svetskog prvaka u ski skokovima Domena Prevca.

Očekuje se da će u ponedeljak Pogačar saopštiti da li će nastupati na predstojećoj Vuelti. Vozač Emirejtsa do sada nije zabeležio trijumf na tronedeljnoj trci kroz Španiju, koja ove godine počinje 22. avgusta u Monaku.