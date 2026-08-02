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U kompleksu Doma učenika srednjih škola „Patrijarh Pavle“ u Beogradu svečano je otvoren sedmi međunarodni sportsko-edukativni kamp „Srbija te zove“, u organizaciji Sportskog udruženja Sportstars.

1/7 Vidi galeriju Kamp Srbija te zove Foto: Lazar Mladenović

Ove godine kamp je okupio više od 400 dece uzrasta od 10 do 15 godina koja dolaze iz 17 država sveta, među kojima su Republika Srpska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Severna Makedonija, Italija, Francuska, Nemačka, Austrija, Mađarska, Slovenija, Grčka, Belgija, Luksemburg, Poljska i Rumunija. Tradicionalno, učesnici kampa su i deca sa Kosova i Metohije.

Kamp su svečano otvorili predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut i ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević, a otvaranju je prisustvovao i pomoćnik ministra spoljnih poslova dr Miloš Jončić.

Tokom desetodnevnog boravka u Beogradu, deca će imati priliku da treniraju košarku, fudbal, rukomet, odbojku i tenis, pod vođstvom istaknutih sportskih stručnjaka i proslavljenih srpskih reprezentativaca, među kojima su Nenad Peruničić, Milan Gurović, Bogdan Obradović i Željko Tanasković.

Pored dva treninga dnevno, učesnici će pohađati časove srpskog jezika i učestvovati u brojnim radionicama posvećenim istoriji, tradiciji i kulturnom nasleđu Srbije, dok će tokom trajanja kampa obići i najznačajnije znamenitosti Beograda.

Od svog osnivanja do danas, kroz kamp „Srbija te zove“ prošlo je više od 1.500 dece iz nekoliko desetina zemalja sveta. Broj učesnika i država iz kojih dolaze iz godine u godinu raste, što ovaj projekat svrstava među najznačajnije programe za očuvanje nacionalnog identiteta.

Kamp „Srbija te zove“ održava se pod pokroviteljstvom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Suorganizator projekta je ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević, uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova. Projekat podržavaju Ministarstvo sporta Republike Srbije, Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, Kancelarija za Kosovo i Metohiju...