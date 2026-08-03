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Jedan od najboljih srpskih boksera, Almir Memić, pojavio se na bokserskom spektaklu u Tutinu u organizaciji G Boxing Fitnes i Balkan Boxinga, a našao se i u ringu u pauzi između prve i druge borbe, gde je pozdravio okupljene na centralnom gradskom trgu Šemsudina Kučevića.

Veliki broj stanovnika Tutina okupio se u centru Tutina gde je na otvorenom pratio bokserski spektakl, pa ih je pozdravio i sam Almir Memić, koji se kratko i obratio fanovima.

Almir Memić Foto: BSS, BSS/Aleksandar Stojanović

- Drago mi je da vas vidim vas u tolikom broju, sada se ne gledamo u ringu, ali nadam se da ću se sledeći put, kada budem bio ovde, boriti za neki od pojaseva. Hvala što podržavate naš sport - rekao je Almir Memić.

Moderator ga je nakon toga upitao o najavljenoj profesionalnoj borbi protiv Jovana Nikolića, Memićevog najvećeg rivala, sa kojim je imao dve spektakularne borbe u manje od godinu dana. Nedavno su imali treći meč na Beogradskom pobedniku, gde je posle 2:0 za Almira Memića, Jovan Nikolić smanjio na 2:1.

Almir Memić i Jovan Nikolić Foto: BSS

- Iskreno, 2-1, to je četvrti meč, radi se o profesionalnom meču, 12 rundi, mislim da to ide meni u prednost - rekao je Almir Memić.

Inače, ovaj meč bi trebalo da se održi 2027. godine, a predsednik Nenad Borovčanin najavio je da će oba boksera dobiti honorar od po 100.000 evra, što je najveći honorar u istoriji srpskog borilačkog sporta.

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Boks meč u Bugarskoj počeo uz Kebinu pesmu Izvor: Privat