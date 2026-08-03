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Na centralnom trgu Šemsudina Kučevića u Tutinu održan je bokserski spektakl u organizaciji G Boxing Fitness i Balkan Boxing, gde se okupilo hiljade ljudi i na otvorenom pratilo spektakularnu boksersku reviju, u kojoj je u glavnoj borbi Ersan Gurdijeljac savladao Dragana Zelinčevića tehničkim nokautom u petoj rundi i upisao 13. pobedu u svojoj 14. profi borbi.

Tako je Ersan Gurdijeljac zadržao status nepobedivog boksera, pošto je jedan njegov meč u karijeri proglašen nerešenim.

Mnogo poznatih lica iz sveta boksa prisustvovalo je spektaklu, uključujući i srpskog šampiona i jednog od najboljih boksera naše zemlje - Almira Memića, koji se u pauzi između dve borbe obratio navijačima i izrazio zadovoljstvo što ih je video u ovolikom broju.

U uvodnoj borbi večeri mladi Ognjen Mihajlović je na svom debiju u profi boksu slavio jednoglasnom odlukom sudija posle četiri runde protiv iskusnog Slađana Dragišića u super velter kategoriji.

Zatim su u ring ušli Branislav Milivojević i Vuk Vukajlović, a ponovo smo videli jednoglasnu odluku sudija posle četiri runde i pobedu je odneo Branislav Milivojević.

Usledio je duel Zorana Paunovića i Sanela Hasanovića, a tu smo videli i prvi nokaut. Sanel Hasanović je slavio tehničkim nokautom u drugoj rundi posle snažnog udarca u jetru.

Nakon toga su u ring ušli Nerdin Fejzović iz BiH i Din Dolovac u super-srednjoj kategoriji, gde je posle šest žestokih rundi i izuzetne borbe pobedu odneo Dolovac jednoglasnom odlukom sudija.

Usledio je "šlag na tortu" i "main event" u kojem su rukavice ukrstili Pazarac Ersan Gurdijeljac i Dragan Zelinčević iz Doboja u borbi do 59 kilograma.

Gurdijeljac je dominirao u čitavoj borbi, imao je četiri dominantne runde, a u petoj je krenuo silovito na rivala jureći nokaut. Uspeo je posle razorne serije da baci na pod Zelinčevića, koji se posle brojanja digao na noge u poslednji čas, ali je već nekoliko sekundi kasnije ponovo bio na konopcima, kada je sudija stao između njega i Gurdijeljca i prekinuo meč.

Gurdijeljac je tako zabeležio svoju 13. profesionalnu pobedu uz četvrti nokaut i doveo je atmosferu u Tutinu do usijanja.

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