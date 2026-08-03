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Danijel Rodrigez je u Beograd stigao sa pričom kakva se retko viđa čak i u svetu borilačkih sportova. Preživeo je ulične bande, zatvor, druženje sa vođom kartela i neverovatne životne preokrete, ali ga je na kraju u oktagonu sačekao najteži ispit - Uroš Medić.

Srpski borac priredio je spektakl pred domaćom publikom i naneo težak udarac Amerikancu meksičkog porekla, koji je posle višemesečne pauze pokušao da se vrati na veliku scenu.

1/5 Vidi galeriju Uroš Medić - UFC spektakl u Beogradu Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Amerikanac meksičkog porekla stigao je u srpsku prestonicu sa reputacijom čoveka koji je preživeo sve. Ipak, protiv Medića nije uspeo da pronađe odgovor. Srbin mu je pokazao da se prošlost ne računa kada se vrata oktagona zatvore.

00:50 Uroš Medić prebio Rodrigeza za 30 sekundi Izvor: TV Arena sport

A Rodrigezova priča zaista je neverovatna.

Od ulice do zatvora

Danijel Rodrigez odrastao je u problematičnim delovima Los Anđelesa, gde je vrlo rano došao u kontakt sa ulicom. Kao mladić se našao u društvu uličnih bandi, a sa samo 22 godine završio je iza rešetaka.

Umesto da ga zatvor potpuno slomi, upravo tamo dogodio se veliki preokret u njegovom životu.

Iza rešetaka je prvi put ozbiljnije počeo da se bavi borilačkim sportovima. Otkrio je boks, a trening mu je postao način da pobegne od okruženja koje ga je ranije vodilo u pogrešnom smeru.

MMA je u njegov život ušao kasnije nego kod većine profesionalnih boraca. Za razliku od mnogih koji od malih nogu grade karijeru, Rodrigez je profesionalni debi imao tek sa 28 godina.

Ipak, uspeo je da nadoknadi izgubljeno vreme.

Od zatvorske ćelije do UFC oktagona

Posle nekoliko dobrih nastupa izborio je mesto u najboljoj svetskoj MMA organizaciji. U UFC je stigao 2020. godine i brzo privukao pažnju agresivnim stilom borbe.

Nastupao je u više kategorija, a posebno se istakao u velter diviziji. Tokom karijere pobeđivao je ozbiljna imena i činilo se da može da napravi veliki iskorak.

Ali onda su ga ponovo sustigli problemi van oktagona.

1/5 Vidi galeriju Danijel Rodrigez Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Torbjorn Tande / Zuma Press / Profimedia

Hapšenje u Meksiku

Nakon velike pobede nad Kevinom Holandom, kada je delovalo da se vraća ka vrhu, usledio je novi udarac.

Rodrigez je uhapšen na granici sa Meksikom zbog posedovanja marihuane u automobilu. Zbog toga je završio u zatvoru u Tihuani, gde je proveo osam meseci.

Umesto luksuza i života UFC borca, ponovo se našao iza rešetaka.

Ipak, čak je i iz tog perioda izašla neverovatna priča.

Cimer mu bio vođa kartela

Rodrigez je u podkastu Džoa Rogana otkrio detalje boravka u zatvoru koji su mnoge ostavili u šoku.

Kako je ispričao, delio je prostor sa čovekom koji je bio vođa kartela.

"Čovek sa kojim sam delio prostor bio je vođa kartela. Želeo je da mi pokaže kako stvari funkcionišu. Njegova ćelija je imala televizor, 'Plejerstejšn' i sve pogodnosti koje možete da zamislite", ispričao je Rodrigez.

Prema njegovim rečima, taj čovek mu je čak ponudio da pređe u njegovu ćeliju.

"Ponudio mi je da pređem kod njega za 3.000 dolara, što je bilo jeftinije od 7.000 koliko je tražio čuvar. Prihvatio sam."

A ono što je posebno bizarno jeste da mu je upravo taj "cimer" omogućio da trenira tokom boravka u zatvoru.

Dobio je rukavice i džak za udaranje, pa je pokušavao da ostane spreman za povratak.

Bolan udarac

Posle izlaska na slobodu, Rodrigez je želeo samo jedno - povratak u UFC.

I dobio je priliku u Beogradu.

Sa jedne strane oktagona bio je čovek koji je prošao zatvor, ulične borbe i životne lomove. Sa druge - Uroš Medić, srpski borac željan velike pobede pred domaćom publikom.

Na kraju, sva životna iskustva Rodrigeza nisu bila dovoljna.

Medić mu je očitao lekciju i pokazao da oktagon ne prašta ni godine iskustva, ni tešku životnu priču, ni neverovatnu biografiju.

Danijel Rodrigez je preživeo ulicu, zatvor i kartel, ali je u Beogradu naleteo na borca koji mu je pokazao novu realnost.