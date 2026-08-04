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Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Dejan Tomašević posetio je na bazenu "11. april" na Novom Beogradu vaterpolo reprezentativce Srbije koji će nastupati na predstojećim Mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu.

Kako je saopštio OKS, Tomašević je tokom posete razgovarao je sa igračima i članovima stručnog štaba, upoznao se sa tokom njihovih priprema i poželeo im dobro zdravlje, mnogo sreće i uspeha na predstojećem takmičenju, uz želju da se iz Italije vrate sa što boljim rezultatima.

Tom prilikom istakao je da se od srpskih vaterpolista tradicionalno mnogo očekuje, imajući u vidu velike uspehe i vrhunske rezultate koje su ostvarivali tokom prethodnih godina.

Naglasio je da je najvažnije da igrači budu zdravi, pruže svoj maksimum u bazenu i dostojno predstavljaju Srbiju.

"Olimpijski komitet Srbije pruža punu podršku vaterpolo reprezentaciji u završnoj fazi priprema za nastup na Mediteranskim igrama", naveo je OKS.