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Ako postoji sportska priča koja je istovremeno inspirativna, tragična i neverovatna, onda je to život Manti Teo.

Bio je idol Amerike, čovek za kog se verovalo da će postati jedan od najvećih igrača američkog fudbala svoje generacije, a onda je preko noći postao predmet podsmeha cele planete. Ono što je prošao retko bi izdržao bilo koji sportista.

Dečak sa Havaja koji je obećavao

Manti Teo rođen je 26. januara 1991. godine u Laieu na Havajima, u brojnoj porodici samoanskog porekla. Odmalena je bio vaspitavan u strogoj verskoj porodici, gde su disciplina, poštenje i porodica bili iznad svega.

Već u srednjoj školi bio je sportska senzacija. Dominirao je kao lajnbeker, ali i kao raning bek, osvajao državne titule i obarao rekorde. Gotovo svi najveći univerziteti u SAD želeli su ga u svojim redovima.

Na kraju je izabrao čuveni Univerzitet Notr Dam, jedan od najpoznatijih koledža u istoriji američkog fudbala.

1/5 Vidi galeriju Manti Teo Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Postao je lice američkog koledž fudbala

Na Notr Damu Manti je eksplodirao. Bio je vođa odbrane, omiljen među navijačima i profesorima, primer uzornog studenta i sportiste. Bio je duboko religiozan, skroman i potpuno drugačiji od stereotipa sportskih zvezda.

Sezona 2012. bila je spektakularna.

Notre Dame je stigao do finala nacionalnog prvenstva, a Teo je postao jedan od retkih defanzivaca koji su ozbiljno konkurisali za prestižni trofej Heisman, namenjen najboljem igraču koledž fudbala. Amerika ga je obožavala. A onda je usledio šok.

Plakala je Amerika

Teo je tokom sezone govorio kako igra za svoju teško bolesnu devojku Lena Kekua.

Prema njegovim rečima, ona je vodila tešku bitku sa leukemijom. Istog dana kada je preminula njegova baka, stigla je vest da je umrla i njegova devojka. Cela Amerika saosećala je sa njim.

Mediji su objavljivali dirljive tekstove, televizije pravile priloge, a Manti je postao simbol čoveka koji uprkos ogromnoj ličnoj tragediji vodi svoj tim do pobeda.

Prevara milenijuma

Samo nekoliko meseci kasnije internet portal otkrio je šokantnu istinu. Lena Kekua nije postojala. Nikada nije postojala.

Fotografije su pripadale potpuno drugoj devojci, identitet je bio izmišljen, a iza cele priče stajala je sofisticirana internet prevara – jedan od najpoznatijih slučajeva "catfishinga" u istoriji interneta.

Teo je godinama razgovarao telefonom sa osobom za koju je verovao da je njegova devojka.

Nikada je nije upoznao. Ispostavilo se da je i sam bio žrtva manipulacije. Od heroja do mete podsmeha. Iako nije organizovao prevaru, javnost mu dugo nije verovala. Mnogi su tvrdili da je sve izmislio radi publiciteta.

Postao je glavna tema televizijskih emisija, internet mimova i kasnonoćnih komičara. Skandal je potpuno zasenio njegovu briljantnu koledž karijeru.

U trenutku kada je trebalo da bude među prvim pikovima NFL drafta, njegova vrednost drastično je pala.

Propast karijere

Na draftu 2013. izabrali su ga San Dijego Čardžersi u drugoj rundi. Mnogi su očekivali da će postati jedna od najvećih zvezda lige. To se nije dogodilo.

Mučile su ga povrede, menjao je klubove, igrao za Nju Orleans Sejnt i kratko za Čikago Bers, ali nikada nije dostigao nivo koji je nagoveštavao na koledžu.

Mnogi veruju da je psihološki teret cele afere ostavio mnogo dublji trag nego što je javnost tada mogla da razume.

Netflix - dokumentarac!

Godine 2022. objavljen je dokumentarac "Untold: The Girlfriend Who Didn't Exist". Po prvi put javnost je detaljno videla kako je prevara izgledala iz njegove perspektive.

Mnogi koji su ga godinama kritikovali promenili su mišljenje. Postalo je jasno koliko je bio naivan, ali i koliko je bio iskorišćen.

Umesto čoveka koji je slagao naciju, mnogi su u njemu konačno videli žrtvu jedne od najvećih internet prevara u istoriji sporta.

Šta radi danas?

Nakon završetka NFL karijere, Teo se posvetio porodici i radu kao sportski analitičar. Oženio se, dobio decu i često govori o mentalnom zdravlju, veri i tome koliko je važno potražiti pomoć kada se čovek suoči sa javnim poniženjem.

Njegova priča danas nije samo priča o sportu. To je priča o tome kako jedan čovek može da izgubi gotovo sve zbog prevare koju nije počinio, ali i da pronađe snagu da nastavi dalje.

Manti Teo možda nije ostvario NFL karijeru kakvu su mu predviđali, ali je ostao simbol jedne od najneverovatnijih, najtužnijih i najpoučnijih životnih priča koje je sport ikada ispričao.