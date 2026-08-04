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Reprezentativke Srbije u veslanju Tara Višacki, sestre Simona i Danica Vrcelj i Anja Toković, predvođene trenerom Nikolom Simovićem, od 6. do 9. avgusta očekuje nastup na Svetskom prvenstvu u juniorskoj konkurenciji koje se ove godine održava u Plovdivu, Bugarska.

Nakon sjajnih rezultata koje su postigle ove godine, devojke očekuje najteži ovosezonski ispit. U njihovoj disciplini četverac, prijavljeno je 14 ekipa.

- Nakon osvojene srebrne medalje na Evropskom prvenstvu, nastavili smo sa pripremama i spremno očekujemo izazove pred nama. Ono što je sigurno, znam da će ove mlade devojke dati sve od sebe da Srbiju predstave u najboljem svetlu. Takođe, osvajanje zlatne medalje na Evropskom prvenstvu dubl skula - Mačković/Pimenov, prethodnog vikenda, daju nam vetar u leđa da idemo još dalje - rekao je trener Nikola Simović.

Foto: Iva Stojić

Kvalifikacione trke u ovoj disciplini na programu su u četvrtak od 14 časova, polufinala u petak u prepodnevnim časovima, dok je finale zakazano za nedelju od 11.34 časova.

Pored ženskog četverca, reprezentaciju Srbije predstavljaće u muškom skifu Vukašin Cakić i četvercu u sastavu Janjić, Đurđević, Jović i Ignjatov.

Svetsko prvenstvo za juniore ove godine okupiće 660 sportista iz 55 zemalja.

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