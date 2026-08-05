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Srpski skakač udalj Luka Bošković izjavio je da mu je glavni cilj na predstojećem Evropskom atletskom prvenstvu Birmingemu plasman u finale.

Kvalifikacije skoka udalj održaće se već prvog dana prvenstva Evrope u ponedeljak, 10. avgusta, a među 30 najboljih skakača Starog kontinenta biće i 20-godišnji Bošković. Finale je na programu dan kasnije.

"Očekujem da će skok između 8,00 i 8,05 metara biti dovoljan da osigura plasman u finale. Glavni i jedini fokus u kvalifikacijama jeste plasman u finale", rekao je Bošković, preneo je Srpski atletski savez.

Bošković je kao junior bio je vicešampion sveta 2024. godine i osvajač bronzane medalje na Evropskom prvenstvu 2025. godine.

Ove godine učenik Dragutina Topića dodatno je četiri puta preskočio granicu od osam metara: 8,00, 8,14, 8,19, a najdalje je skočio 26. juna, kada je trag u pesku ostavio na 8,23 metra.

1/4 Vidi galeriju Talentovani srpski atletičar - Luka Bošković Foto: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Četiri skoka preko osam metara i lični rekord od 8,23 metra sjajan su uvod, ali najvažniji deo sezone tek počinje", rekao je Bošković.

Na Evropskom prvenstvu nastupiće prvih pet skakača sa svetske rang-liste, a Bošković je trenutno deveti na toj listi.

"Rang-liste služe za statistiku pre takmičenja, a na zaletištu svi krećemo od nule. To što sam među najboljima samo znači da sam tačno tamo gde i pripadam", istakao je on.

Bošković će biti najmlađi učesnik, a ovo mu je ujedno i prvo veliko seniorsko takmičenje.

"Bez treme, ali sa maksimalnim motivom. Lepo je biti najmlađi, ali u Birmingem idem sa više iskustva i samopouzdanja", rekao je on.

Evropsko atletsko prvenstvo održaće se od 10. do 16. avgusta u Birmingemu.