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Ambasada Sjedinjenih Američkih Država održala je prijem u Beogradu, u čast muške omladinske vaterpolo reprezentacije SAD, koja boravi u Srbiji do 4. avgusta u okviru sportskih priprema i programa sportske diplomatije.

Prijem je održan u okviru inicijative Freedom 250, kojom Ambasada SAD obeležava 250 godina američke nezavisnosti, sa ciljem promocije sporta kao sredstva za jačanje međunarodne saradnje, kulturne razmene i prijateljstva između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije.

Na prijemu su bili predstavnici američkog i srpskog vaterpola, Ministarstva sporta Srbije, sportskih organizacija, kao i mladi sportisti koji će tokom boravka američke reprezentacije zajedno trenirati i razmenjivati iskustva.

Među zvanicama su bili i istaknuti predstavnici Vaterpolo kluba Partizan i srpskog vaterpola, kao i predstavnici stručnog štaba i Vaterpolo akademije Partizan.

Vršilac dužnosti otpravnika poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Brajan Rendal izjavio je tom prilikom da je sportska diplomatija jedan od najmoćnijih alata za stvaranje prostora za dijalog među ljudima.

"Iskreno je zadovoljstvo stajati pred tako talentovanom grupom mladih sportista - budućnosti američkog vaterpola, zajedno sa njihovim srpskim kolegama, cenjenim predstavnicima srpskih sportskih udruženja i ostvarenih sportista iz različitih disciplina", rekao je Rendal na svečanosti u Beogradu.

1/25 Vidi galeriju Prijem Američke ambasade - omladinska vaterpolo reprezentacija SAD Foto: Nemanja Nikolić

Govoreći o pripremama američke omladinske vaterpolo reprezentacije u Beogradu, naglasio je da njihova poseta Srbiji dolazi u zaista posebnom trenutku, kada SAD obeležavaju 250 godina nezavisnosti.

"Širom sveta, naše ambasade pronalaze značajne načine da proslave ovu prekretnicu, i nema boljeg načina nego kroz univerzalni jezik sporta. Sportska razmena je uvek bila deo američke priče: okupljanje ljudi, izgradnja dobre volje i projektovanje pozitivne slike naše zemlje u inostranstvu", istakao je Rendal.

Takođe, on je ukazao da prijateljstva, koja nastanu na terenu, u bazenu, predstavljaju veze koje traju.

"I sledeće godine sport će nastaviti da bude u prvom planu dok Sjedinjene Države ponosno učestvuju na Ekspo 2027, koji se održava ovde u Beogradu, a čija je tema 'Igraj za čovečanstvo - sport i muzika za sve'", kazao je Rendal.

On se tom prilikom zahvalio američkim vaterpolo omladincima na njihovoj posvećenosti i žrtvi koju su podneli kako bi stigli do reprezentacije, kao i na tome što sa sobom nose američki duh u svakoj utakmici.

"Spremnost da se potrudite u potrazi za izvrsnošću, vaš timski rad i otpornost - to su osnovne američke vrednosti. I upravo je to razlog zašto je sport u srcu naše diplomatske misije ovde u Srbiji. Kao sportisti koji se takmiče u inostranstvu, vi ne predstavljate samo svoj tim. Vi predstavljate najbolje od onoga što jesmo kao nacija", kazao je Rendal.

Rendal se tom prilikom zahvalio srpskim vaterpolistima iz VK Partizan, a koji su prethodnih nekoliko dana ugostili američke vaterpoliste, i ukazao da vaterpolo tradicija Srbije govori sama za sebe.

"Tri uzastopna olimpijska zlata! Takvi rezultati srpski vaterpolo svrstavaju među najdominantnije sile u istoriji ovog sporta. Privilegija je što je tim naših vaterpolista mlađih od 18 godina ovde trenirao i ne sumnjam da će ova razmena proizvesti veze između naših naroda u godinama koje dolaze", poručio je Rendal.

Rendal je izrazio nadu da će neki od vaterpolista sa današnje svečanosti igrati za svoje nacionalne vaterpolo timove za dve godine, kada se, kako je rekao, olimpijska baklja vrati u SAD povodom Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine.

"Srećno vam na budućim takmičenjima. Učinite nas ponosnim", poručio je Randal.

Tehnički direktor Olimpijskog razvojnog programa (Olympic Development Program – ODP) pri USA Water Polo i trener američke omladinske reprezentacije u vaterpolu Brajan Linton naveo je da je boravak u Beogradu bila prilika da američki vaterpolisti dođu u zemlju, koju neki smatraju kao najboljom u vaterpolu.

"Program olimpijskog razvoja, mislite na Olimpijske igre, mislite na zlatne medalje, mislite na nacionalne timove, ali naš program je više o razvoju i mogućnostima. To je prilika za naše sportiste da dođu u ono što bi neki smatrali najboljom zemljom u vaterpolu, da treniraju sa nekim od najboljih trenera, da treniraju sa nekim od najboljih igrača na svetu, i ovo je prilika za naše sportiste da rastu kao sportisti", kazao je Linton.

Takođe, on se zahvalio srpskim domaćinima na gostoprimstvu koju su im pružili u prethodnom periodu.

Predsednik Udruženja vaterpolo trenera Srbije Dejan Jovović zahvalio se vaterpolo selekciji SAD što su prepoznali vaterpolo školu Partizana u Beogradu kao partnera u razvojnom programu vaterpola SAD.

Jovović je ukazao da postoji velika veza između Vaterpolo kluba Partizan i vaterpola SAD, ističući da je ona počela početkom 2000-ih godina.

Ukazao je na više legendi Partizana koji su bili nacionalni treneri SAD, među kojima su legendarni Ratko Rudić i aktuelni trener seniorske selekcije SAD u vaterpolu Dejan Udovičić.

Jovović je izrazio nadu da će se srpski i američki omladinci jednog dana sastati u finalu Olimpijskih igara.

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