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Odbojkašice GŽOK Srem započele su pripreme za novu sezonu u BPŠ Superligi Srbije. Posle letnje pauze, ekipa se okupila u hali PSC "Pinki", gde je počeo rad uoči prvenstva u kojem Mitrovčanke ponovo žele da budu među najboljim ekipama u zemlji.

Prvi trening okupio je igračice prvog i drugog tima, kao i stručni štab, a u narednom periodu akcenat će biti na podizanju fizičke spreme, uigravanju ekipe i odigravanju kontrolnih utakmica.

Predsednik kluba Slobodan Stojiljković istakao je da klub nastavlja da ulaže u razvoj mladih igračica, koje će i ove sezone imati važnu ulogu u seniorskom timu.

- Naš cilj nije samo rezultat, već i stvaranje novih odbojkašica koje će u budućnosti nositi igru Srema. Ponosni smo što veliki broj devojaka dolazi iz naše škole odbojke - rekao je Stojiljković.

Odbojkašice Srema
Foto: Privatna arhiva

Šef stručnog štaba Nikola Kaprić naglasio je da će ekipa do kraja avgusta trenirati u Sremskoj Mitrovici, nakon čega sledi odlazak na pripreme na Kopaonik.

- Očekuje nas naporan rad. Imamo mladu ekipu koja iz godine u godinu stiče iskustvo, a cilj nam je da izborimo plasman u plej-of Superlige Srbije i nastavimo razvoj naših mladih igračica - rekao je Kaprić.

Optimizam pred novu sezonu ne kriju ni odbojkašice.

- Posle pauze jedva smo čekale da se okupimo. Pred nama je mnogo rada, ali verujem da ćemo spremno dočekati početak prvenstva i ostvariti dobar rezultat - poručila je primač Dunja Grabić.

Mitrovčanke će narednih sedmica odigrati nekoliko pripremnih utakmica, nakon čega ih očekuje početak nove superligaške sezone u kojoj žele da potvrde status jednog od najstabilnijih ženskih odbojkaških klubova u Srbiji.

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