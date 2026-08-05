Slušaj vest

Formula 1 sa pravom nosi nadimak "najveći svetski cirkus".

Ogroman novac okrene se svake sezone u Formuli 1, pa onda i nije čudo što veliki broj poznatih, a još više onih nepoznatih želi da bude u društvu najboljih vozača sveta.

Grid devojke na trci u Kanadi 2008. godine Foto: JENS BUETTNER/DPA

Užasna odluka

Ozbiljni ljubitelji Formule 1 i svega onog što se u i oko nje dešava, ne mogu da prežale odluku vezanu za ukidanje "grid devojaka". Lepotica koje su krasile boksove F1 timova, pred svaki trening i trku.

Formula 1 je zvanično ukinula tradiciju "grid devojaka" na početku sezone 2018. Čelnici takmičenja svoju odluku koju su kritikovali vozači, mediji i publika, obrazložili su da se ovaj običaj više ne uklapa u moderne društvene norme i viziju brenda. Ma, šta god to značilo...

A, kako je sve počelo? I kako su lepotice počele pojavljivati uz timove Formule 1? Prva pojava devojaka u promotivne svrhe vezuje se za Japan i kasne šezdesete godine prošlog veka, kada je manekenka Rosa Ogava postala zaštitno lice za trkačke sponzore.

1/6 Vidi galeriju Formula 1 grid devojke Foto: LARRY W. SMITH/EPA, HOW HWEE YOUNG/EPA, TOLGA BOZOGLU/EPA

Tradicija duga šest decenija

Praksa se brzo proširila svetom i postala stalni deo Formule 1 tokom sedamdesetih godina prošlog veka. Devojke su angažovane kao promotivni modeli za sponzore. Na startnom pravcu (gridu) lepotice su držale table sa imenima vozača i brojevima bolida, štitile vozače kišobranima od sunca i pravile špalir pre izlaska na pobedničko postolje.

I to je trajalo skoro 60 godina. Ali... Dolaskom novih američkih vlasnika, kompanije "Liberty Media", doneta je radikalna odluka o potpunom ukidanju "grid devojaka". Rukovodstvo je smatralo da je ta praksa zastarela, da promoviše objektivizaciju žena i da šalje pogrešnu poruku u eri, kada se teži inkluzivnosti i privlačenju mlađe, porodične publike.

Sebastijan Fetel borio se za prava grid devojaka u Formuli 1 Foto: LARRY W. SMITH/EPA

Pobuna vozača

Njihova odluka je podelila javnost. Dok su jedni pozdravili modernizaciju, dotle su tradicionalni navijači, pojedini vozači, poput Sebastijana Fetela, ali i same devojke koje su radile taj posao, oštro kritikovali zabranu, jer je mnoge modele ostavila bez dobro plaćenog posla. Najglasniji kritičar bio je upravo Fetel, inače četvorostruki svetski šampion u Formuli 1.

Glas su dizali i drugi. Zanimljiv je primer Luisa Hamiltona. Jednom je tako objavio na društvenim mrežama pred trku u Monaku podršku devojkama, da bi je posle nekoliko sati obrisao. Posle toga bio je prilično oprezan u izjavama o ovoj temi. Pjer Gasli, tada mladi vozač Toro Rosa, bio je daleko hrabriji, pa je istakao da mu je žao zbog ove odluke, jer su devojke bile deo "DNK koda i glamurozne strane Formule 1".

Nije se plašio da podrži devojke - Kimi Rajkonen Foto: Shutterstock/Abdul Razak Latif

Podrška legendi ne važi

Poznat po svom direktnom stavu, Kimi Rajkonen je kratko prokomentarisao da ga niko nije pitao za mišljenje, ali da smatra da su devojke činile stazu lepšom i da je cela diskusija preuveličana. Niko Hilkenberg bio je potpuno direktan, izjavivši za medije da je ukidanje devojaka "korak unazad za sport" i da je velika šteta što se sa staze sklanja vizuelni ukras koji su navijači voleli.

Niki Lauda, legendarni trostruki šampion i tadašnji čelnik Mercedesovog tima bio je najoštriji, nazvavši odluku "potpuno suludom i uperenom protiv žena", dodajući da se na ovaj način ženama uskraćuje pravo da same biraju posao koji žele da rade. Berni Eklston bivši vlasnik Formule 1, oštro je kritikovao nove vlasnike (Liberty Media), navodeći da moderno društvo postaje previše puritansko i da devojke nikoga nisu vređale, već su samo doprinosile spektaklu.

Keti Prajs napravila karijeru

Mnoge devojke su kroz ovaj posao izgradile uspešne karijere u modelingu, na televiziji, ili u biznisu, dok su pojedine svetske zvezde svoje prve korake napravile upravo na užarenom asfaltu Formule 1. Engleskinja Keti Prajs, glamur model postala je apsolutna senzacija kasnih devedesetih i ranih dvehiljaditih godina kao zaštitno lice ekscentričnog Džordan F1 tima pod vođstvom Edija Džordana. Njene fotografije sa staze lansirale su je u sam vrh svetskog šou-biznisa.

Melinda Mesindžer, takođe zvezda tabloida i televizijska ličnost, godinama je radila kao glavna devojka za Džordan F1 tim. Kasnije je izjavila da je to bio sjajan i zabavan način da zaradi novac, iako je svesna da su modeli tamo služili primarno kao "dekoracija".

Ko se seća Džodi, Mišel, Lusi, Kili...

Džodi Marš, još jedna Britanka, ostala je upamćena po svom specijalnom pojavljivanju na stazi Silverston 2003. godine kada je promovisala zvaničnu "PlayStation 2" Formula 1 video-igru noseći otkopčan trkački kombinezon. Ozbiljnu karijeru zahvaljujući ovom poslu napravile su Mišel Marš, Lusi Pinder, Rijan Sagden, Kejti Dauns, Kili Hejzel, Luis Kolet...

Rebeka Kuper i Loren-Džejd Poup postale su najpoznatija lica otpora protiv zabrane 2018. godine. Rebeka, koja je pet puta radila kao F1 model i Loren-Džejd, koja je radila osam godina, pokrenule su veliku javnu debatu na društvenim mrežama, optužujući feminističke organizacije da su im iz ruku otlele posao koji su volele i koji je bio njihov lični, slobodan izbor.

Tradicija se ruši i ne poštuje

U ovom trenutku, šanse da se "grid devojke" u svom tradicionalnom obliku zvanično vrate u Formulu 1 su praktično nepostojeće. Kompanija Liberty Media, koja upravlja ovim sportom, i Međunarodna automobilska federacija (FIA) čvrsto stoje iza svoje odluke iz 2018. godine i nemaju nameru da je menjaju.

Ljudi koji danas vode Formulu 1 "grid devojke" pokušali su da zamene "grid decom". Umesto modela, na startni pravac su izvodili mlade lokalne vozače kartinga i niže rangirane juniore, kako bi se promovisao razvoj motosporta među najmlađima.