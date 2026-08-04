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Gajić je u finalu ostvario rezultat od 218,8 krugova.

Zlato je osvojio Joane Kvarešija iz Gruzije sa 241,4 kruga, dok je srebro pripalo Turčinu Fahretinu Eru sa 240,9 krugova.

Srpski predstavnici su u disciplini vazdušni pištolj osvojili bronzu i u ekipnoj konkurenciji.

Gajić, Matija Kvasnevski i Mateja Tripković zabeležili su ukupno 1.722 kruga, isto koliko je imala i drugoplasirana Turska, koja je zbog većeg broja unutrašnjih centara zauzela višu poziciju.

Zlato je osvojila Poljska sa 1.733 kruga, čime je postavila novi evropski juniorski rekord.

U finale u disciplini vazdušni pištolj plasirali su se i Kvasnevski i Tea Mikec. Oboje su završili na osmom mestu u svojim konkurencijama, Kvasnevski sa 113 krugova, a Mikec sa 112,7 krugova.

Plasman u finale nisu uspeli da obezbede Tripković, koji je u kvalifikacijama muške konkurencije završio na 23. mestu, i Nađa Martinović, koja je u kvalifikacijama ženske konkurencije ;zauzela 19. mesto.