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Plivačka reprezentacija Srbije učestvovaće od 10. do 16. avgusta na Evropskom prvenstvu u Parizu.

Srpski tim u "Grad svetlosti" putuje sa rekordnim brojem članova, o čemu je na konferenciji za medije uoči puta u Francusku govorio predsednik Saveza Dragan Jocić.

"Veći deo ekipe na prvenstvo kreće 8. avgusta, a takmičenje je od 10. do 16. avgusta u Parizu. Nastupićemo sa rekordnim brojem članova, sa 11 plivača i četiri trenera. Naš tim je svoj iskustva i mladosti, imamo Velju koji je bio na osam Evropskih prvenstava, a imamo i neke koji idu po prvi put. Najveća benefit je što mogu od Velje i starijih plivača nešto da nauče. Na rang-listi smo dobro plasirani, te očekujemo nekoliko polufinala i finala. Andrej Barna trenutno ima drugo vreme, ali bez nekog pritiska, idemo sa nadom da ćemo biti konkurentni", rekao je Jocić.

Selektor Dušan Veličković pričao je o atmosferi koja vlada u taboru naše reprezentacije.

"Idemo u Pariz sa devetoricom momaka i dve devojke. Reprezentacija je u dobroj formi, spremna i željna takmičenja. U našem timu vlada sjajna atmosfera, a što je takmičenje bliže, atmosfera je bolja i bolja. Svi su jako uzbuđeni zbog prilike koju nudi Evropsko prvenstvo u parizu. Kao što je Velja rekao, Pariz su neki osetili na Olimpijskim igrama, a ovo je prilika da malo širi deo reprezentacije oseti Pariz. Rekao bih da celu reprezentaciju krasi jako veliki talenat i dobra radna etika, i da je to najveći benefit", poručio je Veličković.

Svakako, mladi plivači će puno toga moći da nauče od kapitena i najiskusnijeg takmičara, Velimira Stjepanovića.

"Ovo je fina ekipa takmičara, biće interesantno. Imamo šansi za polufinala i finala, čak i za medalju. Što se mene lično tiče, radili smo neke eksperimente ove godine kada su treninzi u pitanju. Biće jako interesantno videti na kom sam nivou i da li treba nešto menjati za Los Anđeles i Olimpijske igre. Spreman sam i jedva čekam da se takmičim. Ovo je lepa prilika da se vratim tamo gde sam bio pre dve godine na Olimpijskim igrama i da pokažemo da smo sila u plivanju."

Boje Srbije u Parizu braniće i dve pripadnice lepšeg pola. Jedna od njih je Martina Bukvić, najbolja plivačica Srbije u 2025. godini.

"Nadam se da ćemo svi da otplivamo naša najbolja vremena, da ostvarimo što više polufinala i finala i da predstavimo našu zemlju kako se očekuje."

Mladi Zrenjaninac Justin Cvetkov predstavlja veliku nadu srpskog plivanja. Njegov talenat primećen je i u SAD, pa će 19-šnji as svoju sportsku i akademsku karijeru nastaviti na prestižnom Univerzitetu Jejl.

"Poistovetio bih se sa kapitenom. I ja sam isto eksperimentisao sa treninzima. Mislim da sam spreman, a biće zanimljivo takmičenje. Probaćemo da budemo što bolji i da opravdamo uspehe sa prošlog nastupa. Velika stvar je predstavljati Srbiju na velikom takmičenju. Ovo će mi biti drugo Evropsko prvenstvo, nastupao sam i na nekoliko seniorskih takmičenja. Mnogo mi znači da predstavljam svoju zemlju i dam sve od sebe", poručio je Cvetkov.

Reprezentaciju Srbije na Evropskom prvenstvu u Parizu predstavljaće plivačice Martina Bukvić i Nina Stanisavljević, kao i plivači Andrej Barna, Velimir Stjepanović, Nikola Aćin, Uroš Živanović, Justin Cvetkov, Nikola Simić, Nemanja Maksić, Strahinja Maslo i Petar Popović.

Stručni štab, pored selektora Dušana Veličkovića, čine Đorđe Agbaba, Bojan Počuća i Derek Sander.