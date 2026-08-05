Slušaj vest

Seniorske bokserske reprezentacije Srbije ulaze u završnu fazu priprema za jedan od najvažnijih izazova ove sezone – Mediteranske igre, koje će od 21. avgusta do 3. septembra biti održane u italijanskom Tarantu.

Muška seniorska reprezentacija trenutno se nalazi na pripremama u Loznici, gde će trenirati do 8. avgusta. Nakon toga sledi odlazak u italijanski Asisi, gde će naši reprezentativci odraditi završni deo priprema kroz zajednički kamp i sparing mečeve sa reprezentacijom Italije, ali i drugim vrhunskim selekcijama mediteranskog regiona koje će nastupiti na Mediteranskim igrama.

Dres Srbije u Tarantu nosiće petorica reprezentativaca: Artur Ngapetijan (do 55 kg), Dimitrij Gorbenko (do 65 kg), Jovan Nikolić (do 70 kg), Rastko Simić (do 80 kg), Marko Pižurica (do 90 kg).

Na pripremama u Loznici sa ekipom rade i Nikola Maksimović (do 55 kg), Filip Džida (do 70 kg) i Almir Memić (do 75 kg), koji svojim kvalitetom doprinose intenzitetu i nivou rada u završnom pripremnom ciklusu.

Selektor Milan Piperski predvodi mušku seniorsku reprezentaciju, uz trenera Jevgenija Micova i fizioterapeuta Veljka Stevanovića. Pred srpskim reprezentativcima su završni dani rada u kojima nema prostora za slučajnosti. Svaki trening, svaki sparing i svaki detalj usmereni su ka jednom cilju – da Srbija u Tarantu još jednom potvrdi da pripada samom vrhu evropskog i svetskog boksa.

„Zadovoljan sam kako je ekipa radila tokom dosadašnjeg dela priprema. Atmosfera je odlična, disciplina na visokom nivou, a svi reprezentativci pokazuju maksimalnu posvećenost. Kamp u Asisiju biće izuzetno značajan jer ćemo imati priliku da odmerimo snage sa kvalitetnim reprezentacijama koje će nam biti i konkurenti na Mediteranskim igrama. Verujem da ćemo u Tarantu biti potpuno spremni i da ćemo dostojno predstavljati Srbiju“, istakao je selektor seniorske reprezentacije Milan Piperski.

Paralelno sa muškom selekcijom, završne pripreme privodi kraju i ženska seniorska reprezentacija Srbije koja od 5. avgusta boravi u Bokserskoj bazi Turske u Kastamonu i odraditi završnu fazu španovanja mišića pre ulaska u ring u Tarantu. Pod stručnim vođstvom selektora Mirka Ždrala i trenera Pedra Ransela i Alana Bičenova, naše bokserke svakodnevno podižu formu za nastup na najvećoj sportskoj smotri mediteranskih zemalja.

Boje Srbije u Tarantu braniće: Nikolina Džida (do 51 kg), Sara Ćirković (do 54 kg), Natalija Šadrina (do 57 kg), Kristina Kuluhova (do 60 kg), Anastasija Lukajić (do 65 kg), Nikolina Gajić (do 70 kg).

„Pripreme na Zlatiboru protekle su prema planu i mogu da budem zadovoljan odnosom koji devojke imaju prema radu. Atmosfera u timu je odlična, a motivacija na najvišem nivou, jer smo svi svesni značaja Mediteranskih igara. Pred nama je još deo završnih priprema koje ćemo odraditi u Kastamonu i intenzivnog rada kako bismo dodatno usavršili tehničko-taktičke segmente i u Taranto stigli u najboljoj mogućoj formi. Naš tim čine bokserke koje imaju kvalitet, iskustvo i pobednički karakter. Verujem da će svaka od njih u ringu dati svoj maksimum i da ćemo dostojno predstavljati Srbiju, sa željom da se kući vratimo sa medaljama“, rekao je selektor ženske seniorske reprezentacije Srbije Mirko Ždralo.

Na pripremama u Turskoj nalazi se još tri naše reprezentativke: Jelena Zekić, Milena Matović i Nikolina Gajić.

Velika očekivanja vladaju od ženske reprezentacije, koja u Italiju putuje sa timom sastavljenim od bokserki koje su prethodnih godina osvajale medalje na najvećim međunarodnim takmičenjima i potvrdile kvalitet na evropskoj i svetskoj sceni.

Sa željom da nastave kontinuitet vrhunskih rezultata, srpski bokseri i bokserke u Taranto odlaze sa jasnim ciljem – da kroz borbenost, kvalitet i srce na ringu donesu Srbiji nove medalje i još jednom potvrde ugled srpskog boksa na međunarodnoj sceni.