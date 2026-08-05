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Po mnogim ocenama, Adriana Vilagoš je najveći talenat koji se u atletici pojavio na prostorima ne samo Srbije već i bivše Jugoslavije. Jedna od potvrda za to jeste i činjenica da sa 22 godine odlazi u Birmingem, sa majkom i trenerom Đerđi Vilagoš, na Prvenstvo Evrope kao favorit za najviši plasman.

Kada ste kao juniorka bili u ovakvoj ulozi, sa dva svetska i jednim evropskim zlatom potvrdili ste da vas to ne opterećuje. Ima li sada neke razlike?

– Nekada sam bila apsolutni favorit na tim takmičenjima i nije bilo razloga za opterećenje. U seniorskoj konkurenciji, ipak, ima devojaka koje mogu jedan hitac da bace daleko. Zato niko ne može da ode tamo potpuno opušten – ukazuje na razliku Adriana Vilagoš.

1/9 Vidi galeriju Adriana Vilagoš Foto: EPA / Georgi Licovski, Marco Iacobucci/IPA Sport/ipa-ag / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rekli ste u jednom od prethodnih intervjua da ste opreznije ušli u sezonu i da će prava forma doći u Birmingemu. Otuda nije bilo čudesnih 67,22 m sa početka 2025. godine, već 63,83 m od 28. juna ove godine. Šta ste spremili za publiku u Engleskoj?

– Naš cilj je da bacim bolje i dalje nego u dosadašnjem delu sezone.

Trenutno ste na rang-listi druga po vrednosti rezultata, iza 30-godišnje Norvežanke Sigrid Borge, koja je 23. maja bacila 65,00 m. Međutim, ona je i ranije umela da baci daleko, dok na velikim šampionatima ima samo jedno osmo mesto sa prvenstava Evrope?

– Izuzetno je jaka i fizički spremna, samo što često ima problema sa tehnikom. Već godinama skoro svake sezone jednom ili dva puta baca između 65 i 66 metara. Nije konstantna, ali može jedan hitac da izbaci daleko.

Srebrne medalje osvojili ste 2022. godine u Minhenu i 2024. u Rimu. Tada su od vas bile bolje Grkinja Elina Cengo, pa Austrijanka Viktorija Hadson. Ove druge nema na sceni u 2026. godini, a Elina je sa 58,37 m daleko od forme kojom može da vas ugrozi. Da li vam to otvara put ka trijumfu?

– Viktorija čeka bebu, zbog čega se svi dvostruko radujemo. Šalu na stranu, Elina je slična takmičarka kao Sigrid – uvek može da pogodi jedan hitac. Ne smemo da zaboravimo ni Sietinu, osvajačicu srebrne medalje na Svetskom prvenstvu u Tokiju, koja takođe polako ulazi u formu. Koplje je čudna disciplina, tu uvek može neko neočekivano da iskoči.

Kvalifikacije su vam 14. avgusta, u 11.40 ili u 13.00 po srpskom vremenu, u zavisnosti od toga u kojoj ćete grupi nastupiti. Verovatno je cilj isti kao i uvek – sa što manje potrošene energije proći u završnicu?

– To mi je namera i nadam se da će tako i biti.

Finale je poslednjeg dana takmičenja, u nedelju od 20.30 časova. Mnogi će u Srbiji biti pored malih ekrana. Šta im poručujete?

– Daću svoj maksimum i nadam se da će gledaoci uživati, kao i da će se do kraja takmičenja što više njih zainteresovati za ovaj sport.

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