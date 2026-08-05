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Reprezentacija Srbije ostvarila je izvanredan rezultat na 16. EDBF Evropskom prvenstvu za nacionalne reprezentacije u dragon boatu, održanom od 9. do 12. jula 2026. godine u Minhenu, osvojivši ukupno osam medalja – pet srebrnih i tri bronzane.

Na prvenstvu su učestvovale reprezentacije iz 22 evropske zemlje, a Srbija je, prema broju osvojenih medalja, zauzela odlično 9. mesto u ukupnom plasmanu, čime je još jednom potvrdila da pripada evropskom vrhu ovog sporta.

Tokom četiri takmičarska dana srpski reprezentativci pokazali su izuzetnu borbenost, kvalitet i timski duh, ravnopravno se nadmećući sa najjačim evropskim reprezentacijama.

Osvojene medalje

1000 m

• Standard Senior A Open / bronza

• Standard Senior A Women / bronza

200 m

• Standard Senior A Open / srebro

• Standard Senior A Women / srebro

500 m

• Standard Senior A Open / srebro

• Standard Senior A Women / srebro

2000 m

• Standard Senior A Open / srebro

• Small BCS Open (Breast Cancer Survivors) / bronza

Posebno priznanje zaslužuje ekipa Pink Dragons Serbia – žene koje su pobedile karcinom dojke – koje su osvojile bronzanu medalju u disciplini Small BCS Open na 2000 metara, potvrđujući da dragon boat predstavlja mnogo više od sporta. Njihov uspeh simbol je snage, zajedništva, istrajnosti i pobede nad životnim izazovima.

Evropsko prvenstvo obeležio je i jedan događaj koji prevazilazi sportske rezultate. Poseban trenutak Evropskog prvenstva dogodio se van takmičarske staze. Jednom od članova poljske reprezentacije iznenada je pozlilo usled srčanog zastoja. Zahvaljujući brzoj, prisebnoj i stručnoj reakciji takmičarke reprezentacije Srbije, koja je po profesiji doktor medicine, odmah je započeta kardiopulmonalna reanimacija, čime je sportisti spasen život do dolaska ekipe hitne medicinske pomoći.

Ovaj događaj još jednom je pokazao da sport nije samo borba za medalje i vrhunske rezultate, već i zajedništvo, humanost i spremnost da se pomogne onda kada je to najpotrebnije. U trenucima kada su odlučivale sekunde, članica reprezentacije Srbije pokazala je najviše vrednosti sporta i lekarske profesije – znanje, prisebnost i nesebičnu posvećenost očuvanju ljudskog života.

Ono što ovom rezultatu daje dodatnu težinu jeste činjenica da je čitav projekat nastupa reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu realizovan bez finansijske podrške države. Pripreme sportista, odlazak na prvenstvo i učešće na takmičenju finansirani su isključivo sopstvenim sredstvima sportista, klubova i Srpskog Dragon Boat Saveza.

Uprkos tome, reprezentacija Srbije uspela je da ostvari najbolji rezultata u svojoj istoriji i još jednom pokaže da se predanim radom, zajedništvom i velikom ljubavlju prema sportu mogu ostvariti vrhunski međunarodni rezultati.

Velika podrška

Srpski Dragon Boat Savez posebno zahvaljuje kompanijama koje su prepoznale značaj ovog nastupa i pružile podršku našoj reprezentaciji. Kompanija Jazak Voda obezbedila je vodu za naše reprezentativce, kompanija Nelt podržala je tim donacijom energetskih napitaka, dok je Dunav osiguranje obezbedilo putno osiguranje za sve članove reprezentacije. Njihova podrška bila je od izuzetnog značaja za uspešan nastup naše selekcije.

Srpski Dragon Boat Savez upućuje iskrene čestitke svim reprezentativcima, trenerima, vođama timova i članovima stručnog štaba koji su svojim radom, disciplinom i posvećenošću dostojno predstavljali Srbiju i ostvarili jedan od najvećih uspeha srpskog dragon boat sporta na međunarodnoj sceni.

Osvojene medalje predstavljaju rezultat dugogodišnjeg rada Saveza, klubova i sportista, ali i snažan podsticaj za dalji razvoj dragon boat sporta u Srbiji.

1/8 Vidi galeriju Dragon Boat - reprezentacija Srbije Foto: Marko Karović