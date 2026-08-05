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Jedan od najboljih srpskih profesionalnih boksera u poslednjih nekoliko godina u ring ulazi sa savršenim skorom od 19 pobeda iz isto toliko mečeva, od čega je čak 15 ostvario nokautom, a sada će imati priliku da pred svojim navijačima stigne do jubilarne 20. pobede u profesionalnoj karijeri.

Ražnatović će u glavnoj borbi večeri ukrstiti rukavice sa iskusnim Venecuelancem Rozmenom Britom, koji iza sebe ima 17 profesionalnih nastupa (14-3). Tridesetšestogodišnji bokser sve pobede ostvario je na domaćem terenu, dok je jedine poraze pretrpeo na gostovanjima u Azerbejdžanu, Japanu i Poljskoj. Najveći uspeh u dosadašnjoj karijeri ostvario je početkom 2024. godine, kada je u Karakasu savladao iskusnog Vilijamsa Okanda.

Ipak, pred Britom će u Beogradu biti verovatno najteži izazov u dosadašnjoj karijeri. Ražnatović je u prethodnih nekoliko godina podigao nivo svojih nastupa i upisao nekoliko zapaženih pobeda protiv ozbiljnijih rivala.

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Poslednji put u ring ušao je u aprilu ove godine u Moskvi, gde je jednoglasnom odlukom sudija savladao iskusnog Jurija Kašinskog, nekadašnjeg izazivača na evropskoj sceni. Samo dva meseca ranije, takođe u Rusiji, ekspresno je nokautirao Ravšanbeka Džabarova već u prvoj rundi, nastavljajući niz dominantnih izdanja.

Pre toga je krajem 2024. godine u Novom Sadu bio bolji od Kolumbijca Edvina Rijaskosa, dok je tokom prethodnih godina redom pobeđivao Pjotra Budiševskog, Edvina Moskeru, Gorana Babića, Gusmira Perdoma i druge rivale, gradeći reputaciju jednog od najubojitijih srpskih kruzeraša. Posebno se izdvajaju pobede protiv Babića, kojom je osvojio titulu šampiona Srbije u kruzer kategoriji, kao i trijumf nad iskusnim Perdomom u nemačkom Oberhauzenu.

Sada ga očekuje novi izazov i prvi nastup pred beogradskom publikom posle pet godina. Očekuje se puna Ložionica, a ukoliko opravda ulogu favorita, Ražnatović će dodatno učvrstiti svoju poziciju među najboljim profesionalnim bokserima koje Srbija trenutno ima.

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