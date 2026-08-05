Slušaj vest

Ni trećeg dana Evropskog prvenstva za mlađe seniorke i seniore u Vroclavu srpski strelci nisu napravili pauzu u žetvi medalja.

Danas su osvojili su tri odličja – zlato i dva srebra. Sa ukupno deset medalja (četiri zlatne, tri srebrne i tri bronzane) čvrsto drže prvo mesto u bilansu odličja.

1/9 Vidi galeriju Streljaštvo 2026 Foto: SSS

Treći dan je bio rezervisan za dve „čelendž“ discipline – „Solo“ takmičenja vazdušnom puškom i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. U ovoj disciplini se računaju „hitovi“ (pogodak 10,3 kruga i bolji).

Anastasija Živković je postala šampionka Evrope, a Anđelija Stevanović se okitila srebrom u ženskoj konkurenciji. U takmičenju muškaraca naš jedini predstavnik Aleksa Rakonjac je osvojio drugo mesto.

Nisu izostali ni kontinentalni rekordi. Anđelija je danas u kvalifikacijama discipline postigla 56 „hitova“. Time je izjednačila evropski seniorski rekord Darnile Kose (Turske) i za jedan pogodak nadmašila juniorski kontinentalni rekord Vivijen Jegi (Švajcarska).

Pre dva dana Stevanovićeva, za sada najuspešniji učesnik šampionata, je postavila evropski seniorski i juniorski rekord kvalifikacija u olimpijskoj disciplini vazdušna puška. U prva dva dana osvojila je tri zlata (pojedinačno, ekipno i miks), a danas je na pobedi morala da čestita drugarici Anastasiji Živković.

Dramatičan srpski derbi u ženskom finalu

Kvalifikacije „Solo“ disciplina su podeljene u dva dela. U svakom se gađa po 30 dijabola. Šesnaest najboljih iz prve prolaze u drugu fazu i prenose rezultate. Kvartet najpreciznijih nastavlja borbu za medalje.

Anđelija Stevanović je bila najbolja u obe faze kvalifikacija za dame i sa ukupno 56 od mogućih 60 „hitova“ sa prvog mesta prošla u meč za zlato, u kome joj se pridružila Anastasija Živković. Naša druga predstavnica je u izjednačenoj borbi nekoliko takmičarki zauzela drugu poziciju sa 54 „hita“. Visok plasman zabeležila je i Ljiljana Cvetković, osvojivši deveto mesto.

Pravila mečeva za medalje su promenjena u odnosu na seniorsko EP, kada je Rakonjac u ovoj disciplini osvojio bronzu. Na seniorskom EP meč za medalje je trajao dok neki od rivala ne skupi 15 „hitova“. U Vroclavu se meč završava posle 15 dijabola, a samo ukoliko je rezultat nerešen nastavlja se raspucavanjem.

Srpski derbi u ženskom meču za zlato je bio trka „rame uz rame“, u kojoj su obe naše takmičarke sjajno gađale. U prvih osam hitaca svaka je imala samo po jedan promašaj, pa je rezultat bio 7:7. Anđelija Stevanović je potom povela 8:7, jer Živkovićeva nije pogodila krug 10,3 iz osmog pokušaja.

Tek jedan hitac pre kraja, Živkovićeva izjednačila 12:12. Petnaestom dijabolom nijedna od naših raspucavanjem nije zabeležila „hit“, pa je susret nastavljen raspucavanjem. Drama se završila posle dva dodatna hica, Živkovićeva je slavila 2:1.

Živkovićeva i Stevanovićeva su završile učešće na EP, jer neće gađati malokalibarskim oružjem. Obe su ostvarile impresivan uspeh. Anđelija Stevanović kući nosi tri zlata i srebro, a Živkovićeva dva zlata i srebro.

Samo olimpijski vicešampion ispred Rakonjca

Aleksa Rakonjac je u prvoj fazi kvalifikacija zabeležio 26 od mogućih 30 „hitova“ i prošao u drugu fazu, među 16 najboljih, sa trećeg mesta. U drugom delu je dodao još 26 pogodaka, pa je sa 52 „hita“ izbio na prvu poziciju i obezbedio sebi mesto u meču za zlato. Rival mu je bio aktuelni olimpijski i svetski vicešampion, Viktor Lindgren (Švedska), koji je u Vroclavu pre dva dana trijumfovao u klasičnoj olimpijskoj disciplini vazdušnom puškom.

Obojica su ciljala drugo zlato na turiru, jer Rakonjac je juče postao šampion Evrope u miksu sa Anđelijom Stevanović.

Lindgren se okitio drugom krunom zahvaljujući boljem početku. U prve tri serije je bio nepogrešiv i poveo sa 3:1. U nastavku je Rakonjac u nekoliko navrata smanjio zaostatak na jedan „hit“, ali Lindgren je čuvao vođstvo i trijumfovao 12:10.

Bronza je pripala Ukrajincu Kirilu Kuhajcevu, koji je u susretu za treće mesto nadmašio Lindgrenovog zemljaka Johansena.

Vazdušna puška „Solo“, mlađe seniorke – Meč za zlato: Anastasija Živković (Srbija) – Anđelija Stevanović (Srbija) 12:12 u „hitovima“ – raspucavanje 2:1 Meč za bronzu: Marija Staško (Ukrajina) – Dominika Skarupska (Poljska) 10:10 – raspucavanje 3:2. Kvalifikacije: 1. Stevanović 56 „hitova“ (28 u prvoj + 28 u drugoj fazi), 2. Živković 54 (27+27), 3. Skaurpska 53, 4. Staško 52... 9. Ljiljana Cvetković 48 (23+25)...

Vazdušna puška, „Solo“, mlađi seniori – Meč za zlato: Viktor Lindgren (Švedska) – Aleksa Rakonjac (Srbija) 12:10. Meč za bronzu: Kirilo Buhajcev (Ukrajina) – Jesper Johansen (Švedska) 11:9. Kvalifikacije: 1. Rakonjac 52 „hita“ (26 u prvoj + 26 u drugoj fazi), 2. Lindgren 50, 3. Johanson 49, 4. Buhacijev 49...