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Jedan od najboljih srpskih boksera, Veljko Ražnatović, posle pet godina se ponovo bori u Beogradu i on će na Balkan Boxing 11 u Ložionici 29. avgusta biti deo glavne borbe u kruzer kategoriji.

Veljko je ove srede obelodanio da će mu u jubilarnoj 20. profesionalnoj borbi rival biti Rozmen Brito iz Venecuele!

1/7 Vidi galeriju Rozmen Brito, bokser Foto: Printskrin

Reč je o 36-godišnjem bokseru iz Venecuele, koji ima skor od 14:3 u profi ringu, od čega je u 12 slavio nokautom i predstavlja jedan od najtežih izazova u karijeri Veljka Ražnatovića.

Rozmen Brito se uglavnom do sada borio u Venecueli i svaki put je na svom terenu ostvario pobedu, dok je tri puta boksovao u inostranstvu i tu je sva tri puta poražen.

Veljkovog narednog rivala prati i jedna tragična priča iz ringa, kada se borio sa sunarodnikom Eleazarom Agilerom petog aprila 2025. godine, koja se završila tragičnom smrću boksera iz Venecuele.

Naime, u osmoj rundi borbe, Brito je zadao nekoliko udaraca Agileri u potiljak, što je nedozvoljeno u boksu. Nakon jednog takvog udarca, Eleazar Agilera je pao na pod i više nije ustao.

Pošto se Agilera nije osvestio posle pada, lekari su hitno ušli u ring i pokušali su da ga reanimiraju. Nažalost, on je završio u komi iz koje se nikada nije probudio i šest meseci kasnije, u oktobru 2025. godine, proglašen je mrtvim u bolnici.

Ispostavilo se da je Agilera dobio krvarenje u mozgu i povredu pršljena tokom borbe.

Porodica nesrećnog boksera je podnela i tužbu protiv Rozmena Brita, smatrajući da je odgovoran za smrt Eleazara Agilere i optužujući ga da mu je zadao nedozvoljene udarce u potiljak.

Nakon smrti Agilere Rozmen Brito se nije borio šest meseci, a istraga je očigledno utvrdila da je reč o nesrećnom slučaju, pa je Venecuelanac posle pauze ušao u ring sa Hesusom Molinom, takođe iz Venecuele, kojeg je savladao tehničkim nokautom u drugoj rundi krajem marta 2026. godine.

To mu je bila poslednja borba pre nego što je zakazan duel protiv Veljka Ražnatovića 29. avgusta.