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Tridesetpetogodišnja takmičarka iz Tićina završava karijeru kao jedna od najuspešnijih alpskih skijašica svih vremena. Gut-Behrami je sezonu 2025/26 najavila kao oproštajnu, ali je u novembru 2025. godine doživela tešku povredu kolena.

"Imala sam sreću i čast da doživim veoma dugu karijeru, da kroz skijanje izrazim svoje snove i želje i da ovo putovanje podelim sa izuzetnim ljudima", rekla je Gut-Behrami za švajcarski televizijski kanal RSI.

Ona je istakla da je zadovoljna što posle gotovo 20 godina vrhunskog sporta nema hronične bolove i da želi da tako ostane.

"Zbog toga osećam da je došao pravi trenutak – trenutak kada više ne moram po svaku cenu da insistiram na tome da dostignem i pomerim svoje granice", dodala je švajcarska skijašica.

Tokom karijere osvojila je olimpijsko zlato u superveleslalomu 2022. godine, dve titule svetske šampionke 2021. u superveleslalomu i veleslalomu, kao i dva Velika kristalna globusa za najbolju takmičarku u Svetskom kupu.

Gut-Behrami je u Svetskom kupu ukupno 101 put bila na pobedničkom postolju, uz 48 pobeda, čime deli prvo mesto na večnoj listi švajcarskih skijašica sa Vreni Šnajder.

Osvojila je i sedam Malih kristalnih globusa – šest u superveleslalomu i jedan u veleslalomu. Na svetskim prvenstvima osvajala je medalje devet puta, dok je na olimpijskim igrama tri puta stizala do postolja.