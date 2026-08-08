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Dovoljna je bila samo jedna fotografija da raspameti njene pratioce na Instagramu.

Atraktivna brineta pozirala je u minijaturnom bikiniju koji je savršeno istakao njenu vitku figuru i izvajano telo, a osmeh nije skidala sa lica. U prvom planu našla se njena besprekorna linija.

Katarina Dangubić
Foto: PrintscreenInstagram

Katarina i Nemanja Dangubić važe za jedan od najskladnijih sportskih parova, a lepa plavuša često deli trenutke iz privatnog života, putovanja i odmora. Ovoga puta odlučila je da pokaže kako uživa kraj bazena, a fotka je još jednom potvrdila zašto važi za jednu od najatraktivnijih srpskih sportistkinja. Pažnju su posebno privukli njeni trbuđnjaci na savršenoj liniji, na kojim bi joj mnoge žene pozavidele.

Nemanja Dangubić i Katarina Dangubić Foto: Printskrin/Instagram

Njena prirodna lepota, negovan izgled i sportska figura bili su razlog da se njen Instagram usija od lajkova.

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Katarina Dangubić na štakama u Areni Izvor: MONDO