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Dovoljna je bila samo jedna fotografija da raspameti njene pratioce na Instagramu.

Atraktivna brineta pozirala je u minijaturnom bikiniju koji je savršeno istakao njenu vitku figuru i izvajano telo, a osmeh nije skidala sa lica. U prvom planu našla se njena besprekorna linija.

Foto: PrintscreenInstagram

Katarina i Nemanja Dangubić važe za jedan od najskladnijih sportskih parova, a lepa plavuša često deli trenutke iz privatnog života, putovanja i odmora. Ovoga puta odlučila je da pokaže kako uživa kraj bazena, a fotka je još jednom potvrdila zašto važi za jednu od najatraktivnijih srpskih sportistkinja. Pažnju su posebno privukli njeni trbuđnjaci na savršenoj liniji, na kojim bi joj mnoge žene pozavidele.

1/11 Vidi galeriju Nemanja Dangubić i Katarina Dangubić Foto: Printskrin/Instagram

Njena prirodna lepota, negovan izgled i sportska figura bili su razlog da se njen Instagram usija od lajkova.