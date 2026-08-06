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Kada se otvori biografija Ivane Španović, iza njenog imena stoji 15 medalja sa najvećih seniorskih takmičenja, a sve su osvojene u skoku udalj. Pored olimpijskih igara i svetskih prvenstava, tu su i šampionati Evrope, na kojima je sedam puta stala na pobedničko postolje – osvojila je pet zlatnih i po jedno srebrno i bronzano odličje.

Na otvorenim borilištima pobedila je u Amsterdamu 2016. i Minhenu 2022. godine, dok je 2014. u Cirihu bila druga.

Samo je Istočna Nemica Hajke Dreksler uspešnija među Evropljankama u ovoj disciplini, iz koje je Ivana iskoračila prošle sezone.

Okrenula se troskoku i već 2026. ostvarila nacionalni rekord pod krovom od 14,41 m, nakon što je prethodno postavljala državne rekorde u skoku udalj u dvorani i na otvorenom, na 60 m i u petoboju. U Birmingemu, u Engleskoj, očekuju je kvalifikacije prvog dana prvenstva, 10. avgusta od 20.55 časova, a zatim i finale u četvrtak od 20.40.

Tokom letnjeg dela sezone najdalje ste troskočili 26. juna, kada ste ostvarili 14,25 m. Na Prvenstvu Srbije potom ste pobedili rezultatom 14,08 m. Da li to govori da je forma u pravom trenutku u usponu?

"Zimski deo sezone bio je sjajan. Ušla sam u takmičarski ritam, došla do nacionalnog rekorda i šeste pozicije na Prvenstvu sveta u dvorani", podseća Ivana Španović, najbolja predstavnica srpske atletike u 120 godina dugoj istoriji kraljice sportova na našem tlu.

"Letnji deo bio je neplanski isprekidan kada je reč o takmičarskom ritmu, usled nekoliko faktora, ali smo Čele, trener Goran Obradović i ja ostali fokusirani na tempiranje forme za Prvenstvo Evrope u Birmingemu".

Kakva je sada situacija?

"U ovoj konstelaciji najvažnije je da sam zdrava i da smo podigli formu. Međutim, nepunih godinu dana rada na troskoku prilično je kratak period da bismo sa sigurnošću znali koji je to nivo i za šta sam spremna, kao što smo navikli da znamo dok je u pitanju bio skok udalj".

1/12 Vidi galeriju Ivana Španović Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, Dado Đilas

Imate odranije iskustva sa troskokom, ali se očigledno ta disciplina čak i vama razlikuje od one u kojoj ste se proslavili, iako su u pitanju daljinski skokovi?

"I meni je sve ovo novo. Zato ima samo dodatnog uzbuđenja, jer je sve jedna velika nepoznanica. A kako nema sigurnosti, uvek je realno da se dogodi bilo šta. Meni je važno to što mi ne manjka adrenalina, takmičarskog fokusa i duha, kao ni iskustva i oslanjam se na to da ću sve to iskoristiti u datom trenutku".

Koliko ste zadovoljni pripremama u Sloveniji?

"Pripreme su bile dobre. Nekadašnja troskokašica Marija Martinović, našoj publici poznatija pod tim devojačkim prezimenom, a već godinama Šestak, i njen suprug, uspešni trener Matija Šestak, naši su prijatelji. Od njih smo Goran i ja naučili mnogo toga. I ovog puta dali su nam značajne savete u vezi sa izvođenjem određenih tehničkih detalja, koji mogu da mi olakšaju borbu sa, kako volim da kažem, bočnim vetrovima. Oni su sastavni deo svake nove adaptacije, a svaka adaptacija zahteva vreme. Na Prvenstvu sveta u dvorani u poljskom Torunju zimus ste sa 14,35 m zauzeli šestu poziciju. Nijedna Evropljanka nije bila uspešnija".

Šta vam to govori pred Birmingem?

"Od trenutka kada se takmičenje završilo, to više nije bilo važno, jer smo se okrenuli letnjoj sezoni i očekivali da će se situacija promeniti".

Da li se promenila i šta je drugačije?

"Jeste. Devojke su ovog leta ostvarivale lepe daljine, što sam očekivala i od sebe. Međutim, imali smo nekoliko neplaniranih otkazivanja takmičenja, pa na ovo Evropsko prvenstvo ne odlazim sa rezultatima koje sam mislila da ću ostvariti, već sa petim rezultatom među najboljim Evropljankama".

Na rang-listama su, kako rekoste, četiri devojke sa Starog kontinenta rezultatski uspešnije od vas u 2026. godini. Najdalji trag u pesku ostavila je Rumunka Dijana Ana Marija Ion – 14,56 m. Zanimljivo je da upravo toliko iznosi naš rekord na otvorenim borilištima, koji od 2009. drži Biljana Topić. Znači li to da bi vam još jedan rekord doneo još jednu pobedu?

"Ukoliko budem izvela skokove tehnički kako treba, to je svakako rezultat koji ću juriti ukoliko želim da se popnem na pobedničko postolje. To svakako želim i daću sve od sebe".

Kako, iz perspektive nekoga ko je na najveća takmičenja u skoku udalj dolazio po zlato kao da ulazi u sopstveni trezor, sada gledate na ono što predstoji u troskoku, gde će biti mnogo više neizvesnosti?

"Volim takmičenja. Volim tu vrstu neizvesnosti i primenu veština u datom trenutku, pogotovo onda kada nije baš sve onako kako smo računali da će biti, kada postoji nešto unutar nas ili neki spoljašnji faktor koji čini sve što može da nas udalji od borbe. Svako takmičenje je drugačije, svaki pokušaj je borba, a svaki njegov početak i kraj donose neku novu lekciju kojoj se kasnije treba vraćati sa radoznalošću".

U kvalifikacijama skoka udalj obično biste ostvarivali normu za finale već u prvoj seriji, čak i bez odraza sa daske, a zatim biste davali izjave u miks-zoni neoznojeni, našminkani i sa sređenom frizurom, dok su se rivalke na skakalištu još borile za plasman među 12 najboljih. Da li sada treba više razmišljati i o toj fazi takmičenja?

"Iskustvo iz skoka udalj je jedno, a ovo je sada nešto sasvim drugo. Iako sam najstarija po godinama, praktično sam najmlađa ako gledamo koliko dugo treniram troskok. Tehniku skoka udalj približili smo savršenstvu, dok je troskok trenutno smešan kada ih uporedim. To me svakako ne demorališe, jer znam kako proces izgleda i kako sve funkcioniše. Jedino što je karakteristično za nestabilnu tehniku jeste to što ne možete sa sigurnošću da znate koliko je nešto realno i kada je ostvarivo. Zbog toga idemo jedno po jedno: prvo kvalifikacije i plasman među 12 najboljih, a zatim finale kao potpuno novo takmičenje".

Ovoga puta tri dana kasnije?

"Jeste. Meni je ovo prvi put u karijeri da između kvalifikacija i finala imam toliki razmak".

Kada je neko među najboljima u Evropi, zašto bi razmišljao o završetku karijere, bez obzira na to što ima 36 godina? Verovatno je vama, kao i teniseru Novaku Đokoviću, to zabranjeno pitanje?

"Ja i dalje sve ovo obožavam! Raduje me, ispunjava me i pruža mi uvid u to u kom smeru želim da idem posle sportske karijere. Najlepše od svega je što nemam zdravstvenih problema. Istina, zbog povrede Ahilove tetive morali smo mnogo toga da promenimo u treningu, pa koristimo manje trenažnih sredstava, ali, uprkos svemu, ne vidim lepši način od ovoga da trajem dok trajem. I sve to u novoj disciplini, među najboljima na svetu. Sve je dobro. Godine čine svoje, baš kao što je i prirodno", kaže Ivana Španović na kraju intervjua za sajt Srpskog atletskog saveza.

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