Slušaj vest

Aston Martin je očekivao veliku revoluciju sa Hondom, ali početak saradnje pretvorio se u pravu glavobolju!

Glavni inženjer Honde Šintaro Orihara otvoreno je govorio o problemima sa novom pogonskom jedinicom koja pokreće bolid Aston Martina, priznavši da japanski proizvođač nije odmah shvatio koliko je situacija ozbiljna.

Umesto da se odmah umeša u borbu za sam vrh Formule 1, Aston Martin se suočio sa problemima performansi, pouzdanosti i složenog sistema energije.

"Tek u januaru smo shvatili koliko je teško"

Orihara je objasnio da je Honda tokom razvoja imala pozitivne signale, ali da se prava slika pojavila tek kada su krenuli detaljni testovi.

Japanski stručnjak otkrio je da su se tokom razvoja smenjivali dobri rezultati i novi problemi - kada bi pronašli dodatne performanse, pojavile bi se poteškoće sa pouzdanošću.

Poseban izazov predstavljala je nova generacija pogonskih jedinica, gde su se pravila drastično promenila. Veći električni deo sistema, drugačije upravljanje energijom i uklanjanje pojedinih komponenti napravili su ogroman izazov za sve proizvođače motora.

Motor nije jedini problem - energija pravi haos

Honda je posebno imala problema sa upravljanjem energijom i ponašanjem bolida na stazi. Orihara je istakao da je uklanjanje MGU-H sistema donelo velike promene i otežalo pronalaženje idealnog balansa između snage i kontrole automobila.

Zbog toga je razvoj morao da ide korak po korak, jer nije bilo moguće jednostavno "odvrnuti" snagu bez rizika od novih kvarova.

Honda i Aston Martin morali zajedno u lov na rešenje

Problemi su bili toliko ozbiljni da su Honda i Aston Martin morali da analiziraju ceo paket - od motora do ponašanja automobila.

U jednom trenutku Honda je čak koristila neuobičajeni pristup: Orihara i njegovi saradnici pokušali su da probleme sagledaju iz ugla vozača, kako bi bolje razumeli vibracije i ponašanje bolida.

Velika očekivanja od saradnje sa Njuijem

Aston Martin je u projekat ušao sa ogromnim ambicijama. Dolazak Honde kao fabričkog partnera, uz rad legendarnog konstruktora Adrijana Njuija, trebalo je da napravi tim sposobnim za borbu za titulu.

Ipak, početak nije bio iz snova. Japanci sada pokušavaju da pronađu rešenja i vrate Aston Martin tamo gde želi da bude - među najboljima u Formuli 1.