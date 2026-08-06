Rajović je i u plasmanu Zelene majice (po bodovima) sjajan – drugi
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POBEDA RAJOVIĆA U TURSKOJ: Naš as briljirao na deonici dugoj 114 kilometara
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Srpski reprezentativac Dušan Rajović nastavlja sa fenomenalnim rezultatima u ovoj godini.
Naš as, koji vozi za italijanski Solution Tech Nippo Rali tim, pobedio je na drugoj etapi međunarodne trke u Turskoj "Tour of Kahramanmaraş".
Dušan Rajović Foto: Yang Guanyu / Xinhua News / Profimedia, foto-corratek-tim-tviter-nalog_ls, Adria mobil
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Rajović je deonicu dugu 114 kilometara sa startom i ciljem u Kahramanmaraşu prevezao za 2:34,50 časova, nadmašivši Nemca Karstena Lukasa i domaćeg vozača Mehmeta Čičeka u sjajnom sprintu.
Rajović je i u plasmanu Zelene majice (po bodovima) sjajan – drugi.
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