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Srpski reprezentativac Dušan Rajović nastavlja sa fenomenalnim rezultatima u ovoj godini.

Naš as, koji vozi za italijanski Solution Tech Nippo Rali tim, pobedio je na drugoj etapi međunarodne trke u Turskoj "Tour of Kahramanmaraş".

Dušan Rajović Foto: Yang Guanyu / Xinhua News / Profimedia, foto-corratek-tim-tviter-nalog_ls, Adria mobil

 Rajović je deonicu dugu 114 kilometara sa startom i ciljem u Kahramanmaraşu prevezao za 2:34,50 časova, nadmašivši Nemca Karstena Lukasa i domaćeg vozača Mehmeta Čičeka u sjajnom sprintu.

Rajović je i u plasmanu Zelene majice (po bodovima) sjajan – drugi.

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Biciklizam, Biciklistička trka Izvor: Kurir