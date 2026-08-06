TUGA U SRPSKOM SPORTU: Preminuo šampion Jugoslavije i legenda auto-moto sporta
Kulundžić je decenijama bio jedno od najprepoznatljivijih imena domaćeg automobilizma. Pored brojnih uspeha na stazi, ostavio je dubok trag u razvoju i popularizaciji ovog sporta širom nekadašnje Jugoslavije.
Posebno će ostati upamćen po nastupima na beogradskom Ušću za volanom svog NSU TTS, kao i velikim duelima sa najboljim vozačima tog vremena.
Vest o njegovoj smrti saopštili su njegovi sinovi Andrej i Luka emotivnom porukom objavljenom na društvenim mrežama.
– Dragi prijatelji, prekjuče nas je u 86. godini napustio naš voljeni tata, deda, suprug, naš šampion u svakom smislu, kako na stazi, tako i van nje. Bio je dobar čovek od koga smo mnogo naučili, svestran, uvek spreman da pomogne i razgovara o svakoj temi. Izveo nas je na pravi put, bio nam najveća podrška, ali i najveći kritičar. Otišao je tiho, u snu, baš onako kako je želeo. Biće teško bez tebe. Počivaj u miru, volimo te gde god da si – napisali su Andrej i Luka Kulundžić.
Sahrana Mihaela Marjana Kulundžića biće održana u ponedeljak, 10. avgusta, u 13 časova na Zemunskom groblju, u katoličkom delu. Okupljanje porodice i prijatelja predviđeno je od 12 časova ispred kapele.
Odlaskom Mihaela Marjana Kulundžića srpski automobilizam izgubio je jednog od svojih pionira i čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji ovog sporta.