– Dragi prijatelji, prekjuče nas je u 86. godini napustio naš voljeni tata, deda, suprug, naš šampion u svakom smislu, kako na stazi, tako i van nje. Bio je dobar čovek od koga smo mnogo naučili, svestran, uvek spreman da pomogne i razgovara o svakoj temi. Izveo nas je na pravi put, bio nam najveća podrška, ali i najveći kritičar. Otišao je tiho, u snu, baš onako kako je želeo. Biće teško bez tebe. Počivaj u miru, volimo te gde god da si – napisali su Andrej i Luka Kulundžić.