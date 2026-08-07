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Do odličja je prvo stigla Tea Mikec u konkurenciji devojaka, a potom je bronzu osvojio i Uroš Gajić u muškoj konkurenciji.

Time je završeno nadmetanje u disciplinama vazdušnim oružjem, u kojima je svih devet srpskih reprezentativaca uspelo da osvoji medalju u konkurenciji više od 300 takmičara iz 30 zemalja, preneo je Streljački savez Srbije.

Srbija je posle četiri dana takmičenja osvojila ukupno 12 medalja, četiri zlatne, tri srebrne i pet bronzanih, i ubedljivo je najuspešnija reprezentacija u programu disciplina vazdušnim oružjem.

Tea Mikec je u kvalifikacijama, zajedno sa Turkinjom Simal Jilmaz i Gruzijkom Marijami Maršavom, ostvarila isti rezultat od 41 "hita", ali je zahvaljujući boljem učinku u drugoj fazi izborila plasman u meč za bronzu.

U duelu protiv Jilmazove, nekadašnje vicešampionke Evrope i učesnice Olimpijskih igara, Mikec je većim delom susreta vodila. Turkinja je uspela da izjednači na 8:8, pa je pobednik odlučen raspucavanjem. Posle tri dodatne serije, srpska reprezentativka slavila je rezultatom 2:1.

Nađa Martinović bila je nadomak borbe za odličje i takmičenje je završila na šestom mestu.

U muškoj konkurenciji, Uroš Gajić je do meča za bronzu stigao posle odličnih kvalifikacija, u kojima je pogodio 44 "hita". U borbi za medalju savladao je domaćeg predstavnika Viktora Kopivodu rezultatom 12:8.

Matija Kvasnevski i Mateja Tripković zaustavljeni su u prvoj fazi kvalifikacija, zauzevši 18. i 19. mesto.

Gajić je Evropsko prvenstvo završio sa četiri medalje, srebrom u miksu sa Nađom Martinović i tri bronzana odličja u muškim disciplinama.

U nastavku Evropskog prvenstva na programu su takmičenja u disciplinama malokalibarskim oružjem.

(Beta)