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Od siromaštva i kartonskog kofera stigao je do svetske slave, ogromnog bogatstva i statusa nacionalne legende, a zauvek je ostao upamćen po danu kada je Džeka Dempsija izbacio iz ringa!

Luis Anhel Firpo nije bio običan bokser.

1/7 Vidi galeriju Divlji bik iz Pampe - Luis Anhel Firpo Foto: Historic Collection / Alamy / Profimedia, Archive PL / Alamy / Profimedia, Library of Congress / Universal images group / Profimedia

U Argentini su ga zvali "Divlji bik iz Pampe", a kada se pojavio na američkoj bokserskoj sceni, vrlo brzo je postalo jasno da je pred svetom nešto posebno. Bio je čovek ogromne snage, temperamenta i razornog udarca, a njegova priča do danas zvuči neverovatno.

Rođen je u Buenos Ajresu 1894. godine i odrastao u siromaštvu. Decenijama kasnije, ugledni američki časopis "The New Yorker" opisao ga je kao čoveka koji je od kartonskog kofera stigao do bogatstva i statusa veleposednika.

A onda je počeo njegov uspon.

Argentinska senzacija

Firpo je 1922. godine otišao u Sjedinjene Američke Države i počeo da niže pobede nokautom. Njegova popularnost u domovini rasla je neverovatnom brzinom, a publika je želela da vidi koliko zaista može protiv najboljih teškaša tog vremena.

Uoči najvećeg meča karijere već je imao ozbiljan kapital.

Početkom 1923. godine savladao je Bila Brenana, a zatim je nanizao još nekoliko pobeda. Posebno je odjeknula njegova pobeda nad bivšim svetskim šampionom Džesom Vilardom.

Na tom meču okupilo se oko 100.000 ljudi, uz još hiljade onih koji nisu uspeli da uđu. To je tada bio rekordan broj gledalaca za jedan bokserski događaj.

Firpo je tako dobio ono što je želeo – priliku da napadne sam vrh.

A na drugoj strani čekao ga je čovek kojeg je tada bilo gotovo nemoguće srušiti - Džek Dempsi.

Četiri minuta koja su promenila istoriju boksa

Dana 14. septembra 1923. godine, na njujorškom Polo Graundsu, sastali su se Firpo i Dempsi u borbi za titulu svetskog prvaka u teškoj kategoriji.

Interesovanje je bilo ogromno. Tribine su bile prepune, a oko ringa se okupio ogroman broj ljudi.

Firpo je bio autsajder.

Ipak, ono što se dogodilo u prvoj rundi postalo je jedna od najčuvenijih scena u istoriji boksa.

Dempsej je u prvoj rundi čak sedam puta slao Firpa na pod, ali Argentinac je svaki put ustajao i nastavljao da napada, nije mu padalo na pamet da odustane.

A onda je usledio trenutak koji je zauvek promenio istoriju boksa – Firpo je pogodio Dempseja i izbacio ga kroz konopce, pravo među novinare pored ringa.

Firpo baca Dempsija kroz konopce Foto: History and Art Collection / Alamy / Profimedia

Šampion je završio među ljudima pored ringa, dok su ga prisutni pomagali da se vrati unutra. Prema istorijskim zapisima, Dempsi je u ringu bio ponovo pre isteka brojanja, pa je borba nastavljena.

Danas je gotovo nemoguće zamisliti scenu u kojoj svetski šampion bukvalno leti kroz konopce.

Ali upravo to se dogodilo.

I zato je Firpovo ime zauvek ostalo vezano za tu jednu sekundu.

Na korak od senzacije

Firpo je imao šampiona na ivici.

Dempsi je kasnije nokautirao Argentinca u drugoj rundi, ali borba je ostala upisana kao jedna od najdramatičnijih u istoriji teške kategorije. Ring Magazine ju je proglasio borbom godine za 1923.

Još neverovatnije je to što se Firpo našao u nokdaunu čak sedam puta u prvoj rundi, a ipak je uspeo da uzvrati udarcem koji je Dempsija izbacio iz ringa.

Zbog toga je ostalo večno pitanje:

Šta bi se dogodilo da Dempsi nije uspeo da se vrati u ring na vreme?

Dempsi je preživeo haos prve runde, vratio se u ring, a onda u drugoj rundi završio Firpa nokautom i odbranio titulu svetskog prvaka.

Firpo nikada nije osvojio titulu, ali je tog dana postao legenda.

Njegov udarac koji je Dempsija poslao preko konopaca postao je toliko čuven da je američki umetnik Džordž Belouz napravio kultnu sliku "Dempsey and Firpo", jednu od najpoznatijih umetničkih predstava jednog sportskog događaja.

Dempsey and Firpo Foto: piemags / Alamy / Profimedia

Od siromašnog boksera do milionera

Firpo nije završio kao čovek koji je protraćio sve što je zaradio.

Naprotiv.

Prema velikoj priči Njujorkera iz 1951. godine, Firpo je tokom bokserske karijere zaradio skoro milion dolara, što je u to vreme bilo ogromno bogatstvo. Posle povlačenja iz ringa novac je ulagao u nekretnine i zemlju i dodatno uvećao svoje bogatstvo.

Postao je vlasnik više rančeva i ozbiljan čovek u svetu argentinskog biznisa.

The New Yorker ga je čak predstavio kao svojevrsnog „finansijera Pampe“, čoveka koji je od siromaštva stigao do statusa milionera i veleposednika.

Pobegao iz zemlje

Firpov život nije bio bez skandala.

Tokom tridesetih godina našao se u problemima zbog slučaja povezanog sa zemljištem, zbog čega je nekoliko godina proveo van Argentine – u Urugvaju i Boliviji, skrivajući se dok se slučaj nije rešio.

Na kraju se vratio u domovinu, izašao pred sud i oslobođen je optužbi.

Njegovo bogatstvo je, međutim, nastavilo da raste.

Firpo je tako od čoveka koji je nekada pokušavao da osvoji svetsku titulu postao bogati zemljoposednik kojeg su ljudi posećivali gotovo kao turističku atrakciju.

Luis Anhel Firpo preminuo je 7. avgusta 1960. godine, u 65. godini. Titulu nikada nije osvojio, ali je ostavio nešto što je možda bilo vrednije od pojasa – jedan od najčuvenijih trenutaka u istoriji boksa.

Zato je „Divlji bik iz Pampe“ i više od šest decenija posle smrti ostao deo sportske besmrtnosti.